A 40 días del Mundial, ¿cuánto jugaron los hombres de la selección en los últimos 40 días?

Por José Luis Calvete

joselocalvete

A 40 días del Mundial, la selección uruguaya todavía tiene abierta su lista definitiva para viajar a Catar y hay algunos nombres que están en duda. Las lesiones y el rodaje con el que llegarán ciertos futbolistas resultarán fundamentales para la decisión final de Diego Alonso.

En el siguiente informe, el detalle de la participación de cada candidato a viajar a Catar en los últimos 40 días, considerando a todos los convocados para los últimos amistosos en Europa y a aquellos que estuvieron anteriormente con cierta frecuencia y además integraron la reserva.

SERGIO ROCHET

Disputó los cinco partidos de Nacional para los que estuvo a la orden y los dos amistosos de la selección uruguaya el mes pasado, ante Irán y Canadá. Más no podría haber jugado. Sólo faltó a dos encuentros del Bolso por estar con la Celeste.

FERNANDO MUSLERA

Recuperó la titularidad en el Galatasaray y no se perdió ninguno de los ocho encuentros que disputó su equipo en la Superliga de Turquía. Cuatro de ellos fueron entre setiembre y lo que va de octubre.

SEBASTIÁN SOSA

Fue titular en el arco de Independiente por última vez el 4 de setiembre en una derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata y luego suplente en cuatro de los nueve partidos que jugó el Rojo. Durante su viaje con la selección por Europa, el club disputó apenas dos cotejos.

SANTIAGO MELE

Es titular indiscutido en el arco de Unión de Santa Fe, donde jugó siete de los últimos ocho partidos. Sólo faltó a uno porque lo expulsaron frente a Sarmiento de Junín. Si bien no fue convocado para los amistosos de setiembre, sí estuvo reservado y pelea por el lugar de tercer arquero.

DIEGO GODÍN

Su última vez en una cancha fue el 6 de agosto, cuando jugó el primer tiempo ante Unión, y luego no ha vuelto a estar a la orden por culpa de la tendinopatía rotuliana que lo tiene a maltraer hace ya varios meses. Este lunes entrenó diferenciado en Vélez Sarsfield.

JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ

No pudo estar en los amistosos de la selección por una molestia en la espalda que lo obligó a perderse tres partidos de los ocho que jugó el Atlético de Madrid en los últimos 40 días. El nacido en Toledo disputó cuatro encuentros completos y el primer tiempo de la derrota 2-0 ante el Brujas por la Champions, saliendo por precaución. Cuatro días después no tuvo inconvenientes ante Girona.

SEBASTIÁN COATES

Una molestia en el posterior derecho, sufrida el 17 de setiembre contra Boavista, lo hizo salir a los 71’ y lo llevó a perderse los amistosos de la Celeste. Había jugado la totalidad de los minutos en los cinco compromisos del Sporting Lisboa en setiembre. Tras ser baja en uno de la liga local y en otro de Champions League, volvió a jugar el pasado domingo, completando los 90’ frente al Santa Clara.

LEANDRO CABRERA

Nadie jugó más que él en la presente temporada de La Liga de España, donde disputó todos los minutos en los ocho compromisos que lleva disputados el Espanyol. Fue citado a la selección a último momento por la baja de Coates para los amistosos de setiembre pero no entró contra Irán ni ante Canadá. Registra cuatro suplentes con la Celeste mayor pero todavía no ha debutado.

AGUSTÍN ROGEL

Tras dos temporadas en las que se afianzó como titular en Estudiantes de La Plata, llegó al Hertha Berlín el 31 de agosto, no estuvo convocado en ninguno de los tres partidos que su equipo disputó en setiembre y debutó con la selección mayor sustituyendo a Ronald Araujo a poco de comenzado el amistoso con Irán. El 2 de octubre debutó en la Bundesliga entrando para el segundo tiempo del 1-1 contra el Hoffenheim y el domingo pasado disputó los 90 minutos en el 2-2 con Friburgo.

MARTÍN CÁCERES

No entró en los amistosos ante Irán y Canadá pero fue parte del plantel. Su presencia con la Celeste en Europa fue la razón por la que se perdió un partido con LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, club al que llegó el 26 de agosto y con el que disputó cuatro partidos en setiembre (tres como titular y dos de ellos completos) y dos en octubre (los dos completos). Está afianzado en la formación inicial y este sábado disputará playoffs ante Nashville.

SEBASTIÁN CÁCERES

Debutó con la Celeste a nivel mayor jugando completos los amistosos de setiembre ante Irán y Canadá, días después de haber sumado cuatro titularidades en la zaga del América de México y de haber sido suplente en un partido, en medio de una intensa seguidilla. Al volver fue al banco en el último cotejo de la fase regular, ya con el primer puesto de la fase regular asegurado. Volverá a tener acción este miércoles y el sábado enfrentando a Puebla por los cuartos de final.

RONALD ARAUJO

Está empezando la rehabilitación tras operarse por la lesión sufrida en el amistoso ante Irán. Antes había jugado cuatro partidos completos con el Barcelona y en el medio rotó frente al Viktoria Plzen por la Champions. Sumó cuatro presencias entre el 3 y el 17 de setiembre.

GUILLERMO VARELA

Llegó al Flamengo a comienzos de agosto, fue al banco de suplentes en tres partidos y debutó el 4 de setiembre jugando el primer tiempo frente al Ceará. Desde entonces entró en los minutos finales de dos partidos y completó los 90 minutos por única vez este domingo, registrando su cuarta presencia en dos meses en la institución donde suele ser suplente de Rodinei. Con la Celeste jugó 18 minutos contra Irán y los 90 frente a Canadá.

DAMIÁN SUÁREZ

Fue baja por lesión en el arranque de la temporada del Getafe, donde es titular hace ya ocho temporadas, pero desde que jugó su primer partido de la campaña 2022/23 con el Getafe no faltó ni un minuto en sus cuatro presencias. En el medio estuvo en cancha 72 minutos contra Irán.

MATHIAS OLIVERA

Marcó presencia en siete de los ocho partidos que disputó el Napoli entre setiembre y octubre, pero solo fue titular en dos de la Champions League. El pasado domingo entró a los 82’ por el portugués Mario Rui, habitual titular, y selló el 4-1 visitando a Cremonese con un gol de cabeza. Contra Irán disputó 85 minutos y contra Canadá los 90.

MATÍAS VIÑA

Roma registró ocho partidos entre setiembre y octubre, y el lateral zurdo nacido en Empalme Olmos disputó apenas tres, sin poder completar los 90 minutos en ninguno. Jugó el primer tiempo con Helsinki por la Europa League e hizo lo propio este domingo ante Lecce, pero en ambos casos fue sustituido en el descanso. Ante Irán entró para los cinco minutos finales y contra Canadá jugó 17.

JOAQUÍN PIQUEREZ

Está afianzado en el lateral izquierdo del Palmeiras, donde jugó siete de ocho partidos posibles en los últimos 40 días y siempre como titular. Sólo fue sustituido dos veces, siempre después del minuto 85, y aunque no estuvo entre los convocados por Diego Alonso para los amistosos de setiembre sí formó parte de la reserva. Con el Tornado como entrenador todavía no estuvo en una nómina oficial.

LUCAS TORREIRA

Galatasaray jugó cuatro partidos desde setiembre a la fecha y en los cuatro estuvo el mediocampista fraybentino como titular. En dos de ellos completó los 90 minutos y en los otros dos salió en el tramo final. Con la selección fue suplente en los dos amistosos del mes pasado pero no ingresó.

MANUEL UGARTE

Sporting Lisboa jugó ocho partidos en los últimos 40 días y en los ocho participó el volante central surgido en Fénix, siendo titular en siete y completando los 90 minutos en cuatro. Está afianzado en el mediocampo de los leones y con la selección entró para jugar la última media hora en la victoria sobre Canadá.

FEDERICO VALVERDE

De los nueve partidos que disputaron los merengues en los últimos 40 días, el Halcón jugó todos y fue titular en siete. Dos veces ingresó desde el banco, sólo fue sustituido hoy a los 68’ frente al Shakhtar Donetsk y aportó tres goles, por lo que resultó elegido el jugador de setiembre por los hinchas de Real Madrid. Con la Celeste jugó 90 minutos ante Irán y 82 frente a Canadá.

RODRIGO BENTANCUR

Completó la totalidad de los minutos en seis de los siete partidos del Tottenham Hotspur en este lapso, y en el restante fue sustituido en el minuto 85. Es titular siempre en el conjunto dirigido por Antonio Conte y también en el de Diego Alonso, que lo puso de arranque frente a Irán y Canadá, y lo sustituyó en ambos casos.

MAURO ARAMBARRI

Jugó tres de los cinco partidos del Getafe en el lapso, se perdió uno por estar suspendido y mantuvo el nivel. Es titular con frecuencia para Quique Sánchez Flores, mientras que Diego Alonso lo considera como pieza de recambio pero no lo citó para enfrentar a Irán y Canadá. Con el Tornado registra dos encuentros oficiales y dos amistosos (uno solo como titular).

MATÍAS VECINO

Recuperó la continuidad que le faltó en el Inter. Jugó siete de los ocho partidos de Lazio en los últimos 40 días, fue titular en cuatro y completó los 90 minutos por primera vez este lunes, cuando le anotó a la Fiorentina. Su participación va de menos a más y en el medio jugó 72 minutos con Irán y 18 ante Canadá.

GIORGIAN DE ARRASCAETA

Flamengo jugó nueve partidos en los últimos 40 días, más que cualquiera de los otros clubes que aportan futbolistas a la selección uruguaya, y el Cocho marcó presencia en seis, contando Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores. Fue titular en cinco y nunca completó los 90 minutos, pero siempre lo sustituyeron en los tramos finales. Con la Celeste jugó 18 minutos ante Irán y el segundo tiempo frente a Canadá.

NICOLÁS DE LA CRUZ

River Plate disputó nueve partidos entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, y De la Cruz disputó cinco (todos de titular). Dos se los perdió por estar con la selección uruguaya, con la que jugó el segundo tiempo ante Irán y los primeros 72 minutos frente a Canadá.

FACUNDO PELLISTRI

El primer tiempo en la derrota a manos de Irán el pasado 23 de setiembre fue su primer partido después de la lesión de tobillo que lo tuvo un par de meses al margen. No ingresó en ninguno de los tres partidos que estuvo en el banco de suplentes del Manchester United y disputó 66 minutos en un partido del equipo sub-21.

AGUSTÍN CANOBBIO

Marcó presencia en seis de los ocho partidos de Athletico Paranaense en este lapso y siempre como titular, aunque nunca pudo completar los 90 minutos. Está entre los 11 con mayor participación en la temporada y coronó su buen momento con unos muy buenos 73 minutos desde el arranque en el triunfo celeste sobre Canadá.

BRIAN OCAMPO

Llegó al Cádiz sobre el cierre del período de pases, el 31 de agosto, y desde entonces tuvo minutos en cancha en cuatro de los cinco compromisos de su equipo, con tres titularidades y un encuentro completo de 90 minutos. Con la selección no tuvo participación en los amistosos de setiembre y de momento registra un único partido, que fue en la Copa América de 2021 ante Argentina. Es uno de los que pelea por meterse en la lista para Catar 2022.

DIEGO ROSSI

Alterna en Fenerbahce, donde registra más suplencias que titularidades en la Superliga local y es titular en la Europa League. En el global jugó siete partidos en el lapso de los últimos 40 días, con tres encuentros de titular y uno de 87 minutos, que fue el que más tiempo lo tuvo dentro del campo. Con la Celeste entró faltando ocho para el final ante Canadá y lucha por su lugar en la lista.

FACUNDO TORRES

Pese a su gran momento en Orlando City, no recibió el llamado para la lista definitiva de cara a los amistosos. Marcó presencia en los siete partidos de su equipo, incluyendo la final de la US Open Cup con victoria, y marcó cinco goles, incluyendo un doblete en esa final.

DARWIN NÚÑEZ

Después de cumplir su sanción, jugó los seis partidos del Liverpool entre setiembre y octubre, con tres titularidades y un gol, que fue este domingo ante el Arsenal en su primera vez completando 90 minutos. Arrancó de titular en los dos cotejos con la selección y fue sustituido a los 61’ frente a Canadá.

LUIS SUÁREZ

Entre setiembre y octubre jugó seis partidos en Nacional, en los que convirtió dos goles, y sólo se perdió los dos de Copa AUF Uruguay (en los que Pablo Repetto puso suplentes) y el empate frente a Cerro Largo porque estaba con la selección en Europa. Con la Celeste jugó todo el partido ante Irán y el primer tiempo frente a Canadá, por lo que totaliza ocho presencias en los últimos 40 días y recuperó el ritmo de competencia que fue a buscar al Bolso.

EDINSON CAVANI

Tras un largo período de puesta a punto en lo físico, que incluyó la ausencia a los últimos dos amistosos de la selección, debutó en el Valencia el 17 de setiembre y desde entonces disputó los tres partidos que tuvo el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, siempre como titular. Si bien aun no convirtió ni completó 90 minutos en cancha, jugó 71 en el primero, 73 en el segundo y 75 en el tercero.

MARTÍN SATRIANO

Debutó con la Celeste jugando la última media hora ante Canadá. Defendiendo al Empoli, el equipo al que lo cedió el Inter para que tuviera minutos en la máxima categoría del fútbol italiano, se afianzó en la titularidad y jugó cuatro de los cinco partidos de la Serie A entre setiembre y octubre. Llegará con rodaje si finalmente se gana un puesto en la lista final.

MAXIMILIANO GÓMEZ

Jugó siete de los ocho partidos que disputó Trabzonspor desde su llegada, el último día del período de pases de Europa, y en seis ocasiones estuvo entre los titulares. Convirtió un gol por la Europa League y ninguno a nivel local. Busca recuperar su nivel y pelea por un lugar en la lista definitiva, pese a no ser citado en la última citación. Con Alonso como entrenador jugó un puñado de minutos ante Perú por las Eliminatorias y tres amistosos.

AGUSTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Su aparición en la reserva de Diego Alonso sorprendió porque nunca lo había incluido en la nómina, pero finalmente no confirmó su convocatoria. No es fácil el objetivo para el Canario, quien todavía no ha sido titular en sus siete partidos oficiales vistiendo la casaca del Sassuolo. Lo positivo es que entró en los cinco que lleva disputados el cuadro verdinegro en los últimos 40 días y aportó un gol.

