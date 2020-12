A 25 años de la Ley Bosman; el caso que cambió el fútbol mundial para siempre

Fútbol Internacional

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictó sentencia el 15 de diciembre de 1995 sobre el caso de Jean-Marc Bosman, un futbolista profesional belga que demandó a la UEFA por considerar que las normas de traspaso de la Federación Belga de Fútbol le habían impedido ser transferido a un club francés.

La máxima instancia judicial comunitaria concluyó que las normas de las federaciones de fútbol por las que se restringía el número de jugadores extranjeros en los equipos de fútbol y por las que se regulaban las transferencias eran contrarias al derecho comunitario, lo que marcó un antes y un después en los períodos de pases.

Miles de deportistas se vieron beneficiados por esta decisión, menos el que más peleó por ella. Bosman, quien cargó sobre sus hombros con el peso de una batalla que libró solo contra la UEFA durante cinco años, se negó a aceptar que el Lieja le redujera el sueldo en un 75% y le retirara o recortara las primas. Luego se presentó la oportunidad de irse al Dunkerque de Francia, pero los clubes no llegaron a un acuerdo.

Por entonces, los jugadores no quedaban 100% libres una vez finalizado un contrato con un club. La institución tenía derecho a pedir una indemnización a quien se llevara al futbolista “libre”, lo que dificultaba las opciones de traspaso.

“Otro problema que tuve es que si un jugador no está de acuerdo con las normas de un club, es suspendido por la Federación y no puede jugar. Un vecino me animó a presentarme con él en un bufete de abogados. Luc Misson dirigía el bufete, y Jean-Louis Dupont estaba haciendo prácticas allí. El Lieja tuvo 15 días para responder, y no lo hizo. Nos pusimos en contacto con la Federación belga y tampoco respondió, por lo que se interpuso la demanda judicial”, recordó el propio Bosman en una entrevista concedida a FIFPro.

Durante un lustro estuvo al margen de las canchas y luchó por lo que entendía justo, aún sabiendo que estaría solo porque “los futbolistas tienen miedo de hablar porque les preocupa tener problemas con sus clubes”. “Fue una etapa difícil, pero al final todo pasó bastante rápido. Los últimos dos años estábamos casi seguros de que íbamos a ganar el caso. La UEFA y la FIFA no se echaron atrás; pensaban que yo nunca iba a ganar y que con la presión política nunca se alcanzaría un veredicto para el caso Bosman”, recordó.

“Finalmente, FIFPro me ayudó y el 15 de diciembre de 1995 el juez puso fin a las limitaciones impuestas sobre los jugadores extranjeros, y los futbolistas quedaron libres para dejar un club al final de sus contratos. Lo que significa que los futbolistas del siglo XXI tienen derecho a circular libremente al igual que otros trabajadores, y a no ser tratados como ganado o como animales de granja”, añadió el ex jugador belga.

Claro que aquella victoria jurídica le valió ser señalado por los clubes y su carrera terminó en 1996 con apenas 31 años, luego de un puñado de partidos en equipos del ascenso de Francia y Bélgica. “Mi nombre era veneno”, recordó hace pocos días al sitio INews de Inglaterra, y reconoció estar viviendo “en la pobreza” pese a los 400.000 euros que recibió como indemnización al ganar el juicio. Dice haber caído en el alcoholismo y en las garras de un abogado que lo traicionó “para construirse una linda carrera sobre la espalda de un hombre cansado de combatir”.

Las consecuencias de aquel caso fueron notorias. Aumentaron las primas y los sueldos de los futbolistas a partir de su libre circulación, y desde distintos continentes comenzaron a emigrar más jóvenes los que, gracias a un pasaporte comunitario, ya no ocuparían plaza de extranjeros.

Esa situación afectó particularmente al fútbol sudamericano, que hasta 1995 dominaba al europeo en cuanto a copas intercontinentales con 20 conquistas contra 14. A partir de la Ley Bosman, el viejo continente se impone con un categórico 19-6 entre la Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Otra consecuencia deportiva dentro de Europa se vio claramente marcada en el nombre de los campeones de la Champions League. Entre 1956 y 1995 se disputaron 39 ediciones del máximo certamen europeo a nivel de clubes y se coronaron campeones equipos de España, Portugal, Italia, Escocia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Rumania, Yugoslavia y Francia. Desde 1996 a la fecha, en 24 ediciones sólo festejaron clubes de Italia, Alemania, España, Inglaterra y Portugal.