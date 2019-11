“Zlatan Ibrahimovic va a seguir su carrera en el Milán”, dijo el comisionado de la MLS

Fútbol Internacional

Tras la eliminación de la semifinal por la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, Ibrahimovic dio unas declaraciones dando a entender que su futuro no sería en los Estados Unidos: "Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS"

En esta temporada el sueco marcó 31 goles en igual cantidad de partidos. A todo esto, le empezó a caer varias ofertas de equipos entre los que estaban Bologna, Napoli, Fiorentina, Manchester United, Juventus y se llegó a rumorear Boca Juniors.

Don Garber, comisionado de la MLS, aclaró cual será el futuro del sueco en una entrevista con ESPN: "Ibrahimovic tiene 38 años y ahora va a firmar por el AC Milan, uno de los mejores clubes del mundo".

De concretarse esto, sería el segundo ciclo de Ibrahimovic en el Milán, ya que estuvo en las temporadas 2010/2011 y 2011/2012. En la primera ganó la Serie A y la Supercopa de Italia.

Cabe destacar que el Rossonero se ubica en mitad de tabla del fútbol italiano, pero es uno de los equipos más grandes de su país. Posee 18 ligas, cinco Copa de Italia, siete Supercopa de Italia, un Mundial de Clubes, tres Copa Intercontinental, siete Champions League y cinco Supercopa de Europa.

Otro dato importante es que si abandona a Los Ángeles Galaxy este será el primer club en el que el sueco, fuera de su país, no logra ganar un título. En dos años en la MLS, Ibrahimovic convirtió 54 goles y dio 15 asistencias.