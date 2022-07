Fútbol uruguayo

"Yo no quiero ahora que me llame Nacional", aseguró Luis Suárez tras sus dichos

Luego de los dichos de Luis Suárez sobre la posibilidad de llegar a Nacional, dijo en Último Al Arco de Sport 890 que "la gente coherente, la que entiende los mensajes, la que sabe de fútbol, entiende que yo hace un mes y pico dije que no jugaría en Sudamérica, por más que fueran ligas competitivas".

"Declaré que a Uruguay no volvería porque estuve muchos años en la selección", pero "años atrás había declarado que me gustaría retirarme en Nacional. Uno va cambiando porque a medida que pasa el tiempo va sintiendo otro tipo de sensaciones", comentó el delantero.

"River escuchó ese mensaje que yo mandé de que no quiero jugar en Sudamérica, pero vieron que tenían una posibilidad, se comunicaron, tuvieron muchísimo interés y se abrieron las puertas", agregó.

Aseguró que "es difícil estar en la situación que estoy hoy de salir a desmentir o decir si es verdad lo que se está hablando". "Dejé que pasara el tiempo y una vez tomada la decisión, llegó el momento de explicarme", siguió.

Era levantar el teléfono

"Si River escuchó que yo no iba a volver e intentó, y Nacional vio que le abrí las puertas, porque la gente que sabe de futbol entiende, ¿por qué no haber intentado? Ese es mi dolor con Nacional", explicó el Pistolero.

"La gente que sabe de fútbol, sabe de que se tratan los mensajes", apuntó, y añadió: "No se trata de 'ahora voy a intentar convencerlo', ¿por qué? ¿porque Luis Suárez habló? Las cosas no son así".

"La gente malinterpreta", aseguró. "Si Nacional me hubiera brindado cariño desde un principio, desde que se abrió la posibilidad, y yo dije que no quería ir a Argentina, pero te tratan tan bien, te quieren, te insisten, y no por un tema económico, es un tema deportivo", agregó el jugador formado en el tricolor.

"El llamado ahora sería incoherente porque Luis Suárez estaría pidiendo que lo llamen", ahondó. Además, dijo que "yo no quiero ahora que me llame Nacional, fue solamente un comentario porque estaba la posibilidad, yo no le cerré las puertas a nadie".

"Queda feo que ahora diga 'ah, me llama Nacional y voy a ir'. Si realmente no se interesó es porque no me necesita, y está perfecto, solamente di una opinión porque es lo que sentía", dijo, y continuó: "El jugador necesita cariño y estar donde lo quieren. Te insisten y te sentís valorado".

"No descarto la posibilidad" de ir a Nacional, pero "si hubiera insistido, uno lo analiza". "Lo que diga ahora lo van a tomar como que 'lo dice ahora porque ya pasó'. No, es lo que siento y lo que necesita el jugador", agregó.

Suárez confirmó que no tiene relación "con ninguno de la directiva". "El único que se contactó conmigo fue el Chapita Blanco para que vaya a Wanderers", contó entre risas.

"¿Nacional hizo algo en ese momento?", dijo con respecto al momento en que publicó una historia de Instagram de su hijo con una camiseta del tricolor.

Con respecto a los dichos del presidente de Nacional, José Fuentes, sobre que se intentó comunicar con él, cerró diciendo que "¿por qué es eso? ¿Porque Suárez salió a hablar?".

