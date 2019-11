“Volví a ver la jugada y Xisco hizo falta involuntaramente”, dijo Giovanni González

Fútbol uruguayo

Peñarol logró su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura tras superar 2-1 a Plaza Colonia. Además, con la derrota de Nacional, el Carbonero se metió de nuevo en la pelea por el certamen y la Tabla Anual.

Giovanni González habló en las Voces del Fútbol, en la 1010, sobre lo importante que fue la victoria ante el Pata Blanca: "Eran tres puntos vitales" y añadió que "la caída de Nacional hizo que volviéramos a depender de nosotros. Por eso estamos enfocados en las seis finales que nos quedan".

Muchos jugadores de Plaza Colonia le protestaron al árbitro Gustavo Tejera, que el segundo gol Carbonero se había gestado a través de una infracción del español Xisco Jiménez contra Elías Umeres. González dio su parecer sobre esa acción: "Volví a ver la jugada y Xisco, involuntariamente, le hizo falta al futbolista de Plaza. Pero no hay que caerle a los jueces porque son humanos y se pueden equivocar".

Si bien Peñarol consiguió tres victorias seguidas, aún no convenció desde el juego. "Sabemos que no tenemos margen de error. Por eso, cuando no se puede jugar bien, el resultado es lo más importante y eso lo hemos conseguido", sentenció el futbolista de la selección uruguaya.

Hubo una pequeña turbulencia en Peñarol con la posible salida de Diego López al Brescia de Italia. El lateral derecho se refirió a esto: "El Memo no nos dijo nada sobre la oferta del Brescia. Pero cuando vi eso supe que se iba a quedar porque quiere ganar el Tricampeonato".

Una de las grandes apariciones en Peñarol ha sido el juvenil Facundo Pellistri, de 17 años, y González comentó que "tiene unas condiciones bárbaras. Es un niño que está haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional". Además, agregó que es "muy callado" y que en los "entrenamientos le pegamos alguna patada y no dice nada. Pero el habla en la cancha cuando pide la pelota y demuestra toda su calidad".

González aseguró que volver a la titularidad "en estos últimos tres partidos me sirvió para agarrar ritmo y tratar de volver a mi mejor nivel".

El 17 de noviembre se disputará el clásico entre Nacional y Peñarol, en el Estadio Centenario. González afirmó que "aún quedan varios partidos, pero uno ya está pensando en ese encuentro".