“Trabajar con Tabárez es como hacer un doctorado”, dijo el argentino que trabaja en la Celeste

Selección

Ciro Vargas es un profesor de educación física mendocino con un máster en Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid, donde profundizó los conocimientos para especializarse en la carga fisiológica de un jugador durante el partido. Midiendo el espacio recorrido por un futbolista y la intensidad del esfuerzo, se focaliza en la fatiga.

En diálogo con Infobae, contó que en 2011 fue llamado por el profesor José Herrera, que lleva más de tres décadas trabajando con Óscar Washington Tabárez. En el paso de la Celeste por Mendoza en la Copa América de ese año estuvieron en contacto y la selección incorporó su conocimiento.

Riquelme “brillante en apreciar cuándo correr”

Entre sus estudios sobresale la variable de la “alta intensidad”, a la que él mismo define como “la más interesante”. “Correr 13 kilómetros a baja intensidad no sirve, aunque muchas veces uno escucha o lee que los medios destacan a tal o cual jugador por lo que corre. Correr sin sentido no tiene un valor en sí mismo en el fútbol. Entonces la alta intensidad sirve como un instrumento de medición porque no todos tenemos la misma velocidad o resistencia”, dijo.

A modo de ejemplo, explicó que “un jugador que fue extremadamente brillante en apreciar cuándo correr y cuándo no, fue Juan Román Riquelme, además de que tenía un mapa del partido en la cabeza”, más allá de que se decía que no corría. “Otro fue Juan Sebastián Verón, por los datos que me confirmaron. Cada vez hay que dosificar más para no gastarse sin sentido, y el jugador lo va aprendiendo”, explicó.

“Creo que es cada vez más importante el valor de ‘la calidad de la alta intensidad’. Los desplazamientos totales han ido cambiando con el tiempo y de los 13 kilómetros se ha pasado a los 9-10 kilómetros de promedio”, agregó, y en ese sentido destacó el nivel de los futbolistas uruguayos, quienes “tienen un nivel extraordinario” porque “la mayoría forma parte de equipos europeos”.

Uruguayos: “los mentores de los seguimientos a los rivales”

A la hora de marcar diferencias de trabajo con las potencias europeas, comentó que los uruguayos “han sido los mentores de los seguimientos a los rivales”. “Por contexto socioeconómico, nos toca ir por detrás. En Uruguay se hace un gran esfuerzo por achicar esas diferencias. Se trata de buscar por todos lados lo que haga sumar. Se busca optimizar el rendimiento de los jugadores y el método de trabajo ya está instalado y funciona por ósmosis porque todo está ordenado, planificado”, señaló.

“Tabárez y su cuerpo técnico creen excesivamente en la planificación y en el orden, entonces yo tengo que tener a su disposición entre 24 y 36 horas después de que me piden el informe si alguien nos consulta algo y jamás hemos sugerido algo que no nos corresponde. Están muy claros los roles de cada uno. Lo bueno es que pudimos ver en el Mundial es que estuvimos a la altura de las circunstancias”, ponderó.

“En el caso de Uruguay, estuvimos a la altura y hasta se superaron algunos valores anteriores. Creo que nos dimos cuenta del lugar en donde queremos estar. Siempre uno quiere más, es natural, pero no estamos en la misma dimensión que equipos como Francia por diversas razones, desde demográficas hasta económicas”, señaló, y habló de su admiración por Tabárez.

El trabajo con el maestro: “Es como hacer un doctorado”

“Yo tengo una admiración profundísima por Tabárez y se lo dije durante el Mundial pasado y me emocioné en ese momento. Trabajar con él es como hacer un doctorado. A veces mis amigos me preguntan o me dicen algo sobre mi trabajo y recién allí caigo porque no siempre me doy cuenta de donde estoy”, sostuvo, y dijo que no le consta que en la selección argentina haya alguien que realice el equivalente a su función en la Celeste. Tuvo un llamado “del profesor que trabajaba con Alejandro Sabella, pero fue todo”.

Sobre la Copa del Mundo, dijo que le llamó la atención “el rendimiento de Croacia, la mejor selección físicamente hablando”. “Durante el Mundial no crecieron los desplazamientos totales recorridos y hasta han caído, pero mejoró la intensidad de los desplazamientos. El segundo mejor fue Bélgica y son los dos equipos de promedio de edad más alto, lo que ratifica que lo importante es la calidad, no la cantidad”, explicó.