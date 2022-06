"Todavía tiene muchísimo para dar": la extensa nota de FIFA sobre Federico Valverde

Fútbol Internacional

FIFA destacó en su página web al uruguayo con varios testimonios, quien coinciden en que "va a dar de que hablar" y que "no tiene techo".

Federico Valverde vive un montón excepcional con el Real Madrid y con la selección uruguaya, con quien logró la clasificación al Mundial de Catar. Por ese motivo, FIFA le realizó un extenso reportaje en su página web.

Néstor Gonçalvez, que conducía el área de captación de Peñarol, fue el descubridor del Pajarito. Cuentan que el dato se lo había dado un fotógrafo que trabajaba en el fútbol infantil, que llamó a Gonçalvez después de "ver a un gurí flaquito con piernas de espiga que lo había deslumbrado".

Le alcanzó apenas un ratito para darse cuenta de que ese chico era prodigioso, por lo que Valverde fue al otro día a Las Acacias para sumarse a Peñarol, cuando tan solo tenía 10 años.

La tarde que Valverde fue a Las Acacias por primera vez, Néstor 'Tito' Gonçalvez, padre del jefe de captadores y leyenda de Peñarol, estaba en una oficina y veía la mitad de la cancha, por lo que observó el talento del volante Llamó a su hijo cuando terminó la prueba y le dijo "¿vos viste lo que juega ese flaquito?".

Según Gonçalvez, era "el ideal del chico con condiciones". Añadió que "nunca supe cuál sería su techo. Superaba el umbral de lo posible. Pero sobre todo es un chico que absorbe bien los estímulos: que todo lo que lo desafía lo hace crecer".

A los 14 años, cuando dio el salto a formativas y a una cancha de once, el físico le hizo perder lugar. Mientras sus compañeros crecían y se fortalecían, él seguía siendo un chiquilín, por lo que empezó a perder consideración y perdió la titularidad en séptima división.

"Acá nadie se lleva los aplausos solo. En formativas hay un tipo que lo canalizó en el puesto en el que ahora brilla. Y ese tipo es el Chueco Perdomo", señaló Gonçalvez.

Cuentan que Perdomo agarró a Valverde en sexta división. Valverde era el mejor en las evaluaciones de velocidad, saltos y resistencia. Estaba, incluso, por encima de muchos jugadores del plantel profesional, pero no le gustaba marcar. "Entonces lo quise hacer jugar de mediapunta, al lado de un delantero. Y me decía que no le gustaba", comentó Perdomo.

Se decidió a ubicarlo como interior, por eso le enseñó cómo moverse. Las curvas, los relevos, los pases entre líneas, los conceptos de marca. "No quería correr. No le gustaba. Quería ser enganche: flotar detrás de los delanteros libre de responsabilidades".

Un sábado, antes de jugar frente a Deportivo Maldonado, Valverde se acercó al Chueco y le dijo "creo que lo entendí. "Ah, muy bien, Pájaro. Lo vas a hacer. Y lo vas a hacer muy bien", contestó el entrenador.

"Yo le veía condiciones espectaculares para esa posición. Necesitaba convencerlo. Nunca entrenó mal ni contestó mal ni nada: solamente no quería correr", contó. La sexta salió campeona con Valverde como figura, por ese motivo, Pablo Benegoechea, entrenador del primer equipo, lo subió con 15 años al plantel profesional: “Nunca vi a un chico de su edad con tantas virtudes. Es excepcional”, destacó en su momento.

Debutó en Peñarol, ganó el Campeonato Uruguayo de 2016, lo compró el Real Madrid con 16 años, consiguió el Balón de Plata en la Copa Mundial sub-20 de 2017, se fue a préstamo al Deportivo la Coruña, debutó en la selección de Uruguay, se incorporó al primer equipo del Real Madrid y ahora es de los jugadores más importantes del club español.

"¿Pero vos sabés el Valverde que vamos a ver en el Mundial? Va a ir con confianza por el título, con una motivación espectacular. Vamos a ver a un Valverde que va a dar que hablar", afirmó Gonçalvez. "En el futuro va a ser líder de los grupos y se va a poner a los equipos al hombro. Todavía tiene muchísimo para dar", agregó.

Por su parte, Perdomo coincide: "No tiene techo. Está en un equipo que lo va a mejorar porque lo obliga a seguir compitiendo. Y su mentalidad es esa: quiere ganar cosas todo el tiempo".

