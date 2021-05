“Todavía no estoy habilitado para jugar al fútbol, pero falta poco”, aclaró Santiago Silva

Fútbol Internacional

Santiago ‘Tanque’ Silva fue el invitado de este martes de noche en el programa ‘F Show’, de ESPN, donde aclaró que aún no recibió el permiso para jugar al fútbol profesionalmente después de la sanción por doping que se le impuso por exceso de testosterona, luego de un tratamiento de fertilidad al que se estaba sometiendo.

“Quiero dejar en claro que todavía no estoy habilitado para jugar al fútbol. No salió en el boletín oficial de AFA. No estoy habilitado por la Justicia y por AFA tampoco porque no estoy en el boletín oficial”, explicó el delantero de 40 años, aunque se esperanza y sostiene que “falta poco”.

Aún no puede jugar por “un tema que está en la Justicia, que está bastante lenta en este momento”. “Es una causa que nunca había pasado y por ahí es eso lo que está demorando. La AFA me había habilitado, pero por lo que pude entender, AFA y el ente del doping no son lo mismo. Es un ente independiente”, añadió.

“Cuando me tocó ir a la Justicia era el único camino que tenía en ese momento. No tenía otro camino. Lo que me pasó fue un caso único. Esperé un tiempo, no pasaba nada y lo más cercano que tenía era la Justicia. Eso molestó, pero estamos cerca”, agregó.

Hace algunas semanas circuló la versión de que había sido habilitado, pero no era cierto. “La alegría en su momento hasta a mí me pegó porque uno también creyó que era verdad. Hay que seguir tirando para adelante. Por mi forma de ser le voy a seguir dando para adelante como un animal”, señaló.

Si bien “el tiempo va pasando” y su retiro está cada vez más cerca, él sigue entrenando en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, donde practica el plantel de Platense. No obstante, no hace fútbol pero sigue trabajando en la definición. Prefiere no practicar con un equipo porque “sería un problema” para ese club.

River es Nacional y Boca como Peñarol

Cuando se le preguntó en qué equipo uruguayo jugaría en caso de retornar a su país de origen, fue claro al decir “en Nacional”, aunque aclaró que no tiene preferencia por ningún equipo. “Me tocó jugar en Nacional hace mucho tiempo pero muy poco, seis meses. Nada más”, señaló.

Consultado por los dos grandes del fútbol uruguayo y sus equivalencias en el fútbol argentino, el Tanque aseguró que “son dos históricos gigantes”. “Para mí el River es el Nacional de Uruguay por sus formas de juego. Y el Boca, por sus formas también y por su gente, es Peñarol. Es lo que puedo ver con mi experiencia en el fútbol”, comentó.

Recordó que su vida como deportista se inició jugando al tenis en el Carrasco Lawn Tennis, pero rápidamente cambió. “Mi papá quería que jugara al fútbol. De chico fui a probarme a Nacional… falsa alarma. Empecé en Central Español, un equipo más humilde”, contó quien es el máximo anotador uruguayo en Argentina.

