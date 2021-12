“Te llama un equipo grande y estás dispuesto a escuchar”, dijo Pezzolano sobre Nacional

Fútbol uruguayo

“Es una lástima que justo son elecciones, tema político, que a mí no me interesa”, comentó Paulo Pezzolano acerca del llamado del tricolor.

Daniel Majic, candidato a la presidencia de Nacional por la lista 1405, confirmó que Paulo Pezzolano será su director técnico en caso de ganar las elecciones. El “Papa” charló con “Quiero Fútbol” en Radio Sport 890 y habló sobre la posibilidad de dirigir al conjunto tricolor.

Sobre este tiempo que ha tenido luego de abandonar Pachuca, dijo que “si queres llegar lejos, levantar el techo como entrenador, como cuerpo técnico, no te queda otra que meterle 24 horas”. Comentó que “yo tengo reglas internas como cuerpo técnico, llegamos tres horas y media antes de iniciar el entrenamiento porque hay muchas cosas para hacer y trabajar, conocer a los jugadores, ver videos. Después te quedas hasta las cuatro o cinco de la tarde y al final estuviste doce horas adentro del club, todos los días, que es vital para el crecimiento del entrenador y del jugador”.

Nacional

Al respecto del llamado de Nacional, aseguró que “me han llamado que podía haber una chance. Es una lástima que justo son elecciones, tema político, que a mí no me interesa, no lo hago, soy entrenador”. “Directamente una de las listas. Me llamó (Daniel) Majic y un integrante de su lista”, confirmó, pero también dijo que antes ya “hubo un contacto, pero más frío; es la segunda vez, pero esta es la más clara. Muy contento ya con que me estén nombrando, es lo más lindo como entrenador”.

“Te llama un equipo grande y estás dispuesto a escuchar. Es el crecimiento de uno, de la familia, como entrenador, como cuerpo técnico, es algo muy importante”, afirmó.

Ofertas

Sobre otros trabajos, aseguró que tuvo llamadas “de equipos importantes de equipos de Ecuador, de Chile, ahora estamos en contacto con un par de equipos de Brasil, para la semana que viene estar viajando y hablando, y, obviamente, está lo de Uruguay”.

Además, añadió que “cualquier institución es más grande que un entrenador; si me ofrecen un puesto en Uruguay, si es seria la propuesta, si el club está bien y sabe para donde va, sin ninguna duda, si viene algo del exterior y llama como para seguir creciendo, ninguna duda. Estamos abiertos”.

“Crecimiento deportivo y de cuerpo técnico, es fundamental, más que nada por mi edad”, dijo que era lo que él buscaba en este momento, por sobre el interés económico.

Sobre Pachuca, dijo que “la temporada pasada jugamos muy bien, creábamos muchas chances de gol, pero no convertíamos. No fue bueno en lo deportivo, en la tabla, pero fue muy bueno en el crecimiento de jugadores, jugamos con muchos jóvenes y dejamos muchas cosas positivas en el club. No es todo resultados”.

