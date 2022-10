Fútbol Internacional

“Si me dicen que el Real Madrid es cholista, es un piropo”, reconoció Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, valoró que le digan que es “cholista”, en respuesta a los que afirman que su equipo ganó el clásico y los duelos ante grandes conjuntos imitando al Atlético de Madrid de Diego Simeone.



“Es un piropo, es algo bueno, porque he visto jugar al Atlético de Madrid contra el Athletic en un partido muy entretenido y después escuché a Simeone decir que este tipo de partidos le emocionan. Estoy de acuerdo, cuando ves a un equipo con ese compromiso a un entrenador le emociona. Si me dicen que el Real Madrid es 'cholista' es un piropo”, afirmó en rueda de prensa.

Elogios para Benzema



La resaca de la gala del Balón de Oro marcó la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid, mientras terminaban de preparar la visita al Elche. Ancelotti elogió a los premiados, Karim Benzema y Thibaut Courtois, e hizo extensible el éxito individual al colectivo.



“Estamos muy felices, lo sentimos un poco nuestro. Karim dijo que está muy orgulloso de recibir este premio y agradeció a todos los compañeros porque es un premio individual a un jugador que fue el mejor la temporada pasada con la ayuda de un equipo que le puso en condición óptima para mostrar todas sus cualidades. Ya está hecho, tenemos que pensar en el próximo Balón de Oro y ya mañana puede empezar a meter algunas piezas”, dijo a Benzema.



Respecto a su primera etapa, Carletto apreció diferencias en el delantero francés, ahora más líder del equipo y goleador. “Es un jugador que tiene mucha más responsabilidad ahora, se siente mucho más líder que hace ocho años. Técnicamente no ha cambiado mucho porque la calidad que vemos hoy de Benzema es la de hace ocho años. Lo que ha cambiado es su responsabilidad para el equipo y su actitud, es mucho más líder”, analizó.





Y ahora a seguir ganando



Confesó Ancelotti que cuando regresó al Real Madrid no pensaba que iba a cosechar tanto éxito en forma de títulos y también en galardones individuales a sus futbolistas.



“No lo pensaba y lo que hemos logrado hasta ahora ha sido muy bueno. El hecho de trabajar en este club te puede pasar, para mí no es tan sorprendente. En el Real Madrid tienes todo lo que necesitas para tener éxito, un club con historia, tradición, competencia. La calidad de los jugadores, el ambiente. A principio de temporada el año pasado tenía muchas más dudas que ahora”, dijo.



Y lo mejor para el entrenador italiano es la cantidad de jóvenes de los que dispone en el plantel que ya rinden en la élite y le hacen augurar un buen futuro al Real Madrid.



“El futuro de este club está escrito porque jugadores jóvenes como Vinícius, Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Militao ya lo han escrito en este equipo. Los jugadores cambian, la plantilla del año próximo no será la de este, pero estos jugadores ya han enseñado lo que espera al futuro del Real Madrid”, opinó.



Por último, puso el foco en la visita al Elche con un mensaje que trasladó a sus jugadores en el vestuario: de nada sirve vencer el clásico si no se gana en el Martínez Valero.



“La preparación del partido a nivel mental tenemos que empujar un poco más porque es normal tener máxima concentración en partidos de gran nivel y es más difícil tenerla después de un partido que costó mucho a nivel físico y mental. Lo tenemos en cuenta, sabiendo que nos jugamos tres puntos que valen lo mismo que ganamos el domingo”, concluyó.

