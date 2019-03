"Si fuera uruguayo, argentino o brasileño me valorarían más", dijo el azteca Hugo Sánchez

Fútbol Internacional

Hugo Sánchez, otrora figura del Real Madrid, quiere llegar a los merengues como nuevo entrenador del equipo ante lo que los medios mencionan como una inminente salida de Santiago Solari.

Si bien los periodistas españoles hoy en día mencionan a Mourinho como una de las cartas que manejan los directivos, el mexicano no pierde sus esperanzas y así se los dejó saber a los periodistas aztecas.

"Me da gusto saber que se acuerdan de mi tanto en España", mencionó Sánchez a ESPN sobre la posibilidad: "me gustaría que muchos mexicanos me valoraran, ya que si fuera argentino hablarían diferente, o si fuera uruguayo o brasileño me valorarían más".

"Ya estamos acostumbrados en México que entre nosotros no nos apoyamos", comentó más tarde en forma de autocrítica a su país.

"Estoy contento de que mi nombre suene como uno de los candidatos al Real, el presidente (Florentino Pérez) sabe que estoy listo, preparado y calificado aunque lo duden otros".

