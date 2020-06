“Ruso” Pérez: “Mi foto ensangrentado se tomó como una representación del jugador uruguayo”

Selección

Diego Pérez habló con el programa Locos por el Fútbol, en Radio Del Sol, sobre lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010 donde la selección uruguaya se quedó con el cuarto puesto. A su vez, tocó un tema que lo marcó de por vida al "Ruso": su foto con la camiseta ensangrentada ante México por la fase de grupos.

"La venda en ese momento fue algo inesperado, uno no se pone nunca a pensar la repercusión que tuvo. En el momento de un partido lo único que uno quiere hacer es entrar a jugar de vuelta, después sí quedó como una imagen linda", recordó el volante.

Pérez no dudó en establecer que esa imagen quedó inmortalizada como todo un símbolo del fútbol uruguayo: "Se tomó como una representación de lo que históricamente es el jugador uruguayo, la entrega que tiene y lo que demuestra por su país. Es algo que me reconocen acá en Italia, siempre me preguntan qué tenemos nosotros para sacar tantos jugadores. Y lo primero que se me viene a flote es la garra de nuestra historia, es una linda imagen que la respeta todo el mundo".

Pérez llenó de elogios a quien fue nominado como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, Diego Forlán: "Fue con el que mejor jugué a nivel de selección, con él me entendía muy bien".

El "Ruso" sabía que debía conseguir el balón y dárselo a "Cachavacha": "Recuperar y perderla es no hacer bien el trabajo, Forlán siempre estaba posicionado perfectamente como para seguir la jugada".

Por último, aseguró que una de las personas que fue clave para que la selección lograra el cuarto puesto en el Mundial 2010 y la Copa América de Argentina en 2011 fue Óscar Tabárez.

"Cuando empezó Tabárez el proceso cambió la mentalidad; a nadie le gusta perder ni que lo gasten. Uno de los mensajes que dio al inicio fue: ‘Basta de las amarillas sacadas innecesariamente' y empezó a implantar una nueva conducta, e incluso hasta en algún torneo nos llevamos el premio de Fair Play", concluyó.

