“Quería conseguir estabilidad”, dijo Federico Martínez sobre su fichaje por León

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Federico Martínez fichó por León de México tras un año muy bueno en Liverpool y sobre eso charló con “Embajadores del Gol” de Radio Sport 890.

Sobre la oferta de León, dijo que “ya venían hablando sobre ofertas de México, pero no había nada formal. Se había hablado de Pachuca, pero este miércoles me llamó mi representante, Pablo Rivero, diciéndome que había una oferta formal de León y que querían cerrarlo”.

“Enseguida me avisaron, me llamó el presidente y ya me dio la bienvenida, ya habían hablado con (José Luis) Palma. Ya estaba cerrado, faltaba todo el tema de papeleo”, comentó. Con respecto al traspaso dijo que “León compró el 80% y tengo tres años de contrato”.

“Quería conseguir estabilidad, es lo que necesitaba ahora, más con una bebé. En Argentina no lo pude conseguir, en parte por la pandemia. Yo creo que estos tres años de contrato me da justamente lo que estaba buscando”, aseguró.

Al respecto de lo que le pueden pedir, contó que “no he hablado con el entrenador. Estoy muy tranquilo, me dijeron que me iban a ir llamando, ya me llamó el gerente. El jugador lo que quiere es poder jugar y tener la oportunidad, que me tengan en cuenta, es lo que espero”.

Sobre la participación de compatriotas años atrás, comentó que “si van uruguayos al club y hacen las cosas bien, se van a seguir abriendo puertas, eso es muy importante. Ya al ver que llevan jugadores uruguayos y rinden, la gente los ve de otra manera y los apoya”.

Ya estuvo citado por Óscar Washington Tabárez para la selección, pero dijo que ahora “cambió el entrenador y él va a tener otra perspectiva y otra forma de ver los jugadores. Obviamente a mi lo que me sirve de ponerme a un nivel más alto es potenciarme mucho más. Capaz que con esta salida, el técnico ve eso, otra liga más competitiva”.

“A mi lo que me llegó fue una oferta formal de Nacional a mitad de año, después fueron sondeos nomás. Cuando vine de Argentina se habían comunicado conmigo, pero nunca hubo una oferta”. “En un principio se daba como que se podía cerrar, pero se cayó”, dijo sobre el interés de los grandes del país.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy