¿Qué le dijo Suárez a Lucas Machado y como reaccionó el arquero cuando vio el tuit del 9?

“Cuando vi que me comentó la foto no podía creerlo y no sabía qué responderle”, contó el 1 de Rentistas que le tapó un penal al Pistolero.

Más allá de la derrota 3-0 que se llevó Rentistas del Gran Parque Central ante Nacional, su arquero, Lucas Machado, dejó una buena imagen y tiene una anécdota para contar durante muchos años; le atajó un penal a Luis Suárez.

El arquero maragato de 24 años llegó en 2016 al River Plae de Juan Ramón Carrasco de la mano de Omar Garate y en 2021 quedó libre de los darseneros sin jugar un partido en todo el año. Recaló en Rentistas y debutó el viernes por la baja de Sebastián Fuentes.

“En el correr de la semana, cuando me enteré que iba a jugar, se me cruzó por la cabeza que sería espectacular tener un penal o algo de eso con Luis Suárez”, confesó este domingo en diálogo con el programa ‘Punto Penal’ de Canal 10.

“Con el correr de los minutos y la ansiedad del partido no lo pensé. En el entretiempo, cuando vi que entraba, estaba esperando tener alguna acción con él para tenerlo cerca o hacerle una atajada”, reconoció, y habló de las dos atajadas que le hizo; el penal y una volea espectacular sobre el final.

“El penal es un poco más difícil porque es mano a mano, pero la volea también porque la agarró de aire. No sé si se notó tanto en televisión porque salió fuertísima y tuve que reaccionar muy rápido. Si tengo que elegir una voy por el penal, por el momento y por lo que significa”, dijo.

Suárez lo felicitó el sábado en redes sociales, donde cambió su foto de perfil para colocar una en la que se lo ve hablando con el saleño, y “no lo podía creer”. “No me había dado cuenta que me comentó la foto. Me lo pasó un amigo por WhatsApp y no podía creerlo. Pensé que sería alguna cuenta trucha. Cuando entré y vi que era él no podía creerlo y no sabía ni qué responderle”, reconoció.

Felicitaciones por las atajadas! Seguí así! ???? — Luis Suárez (@LuisSuarez9) August 6, 2022

Sobre sus diálogos con Suárez dentro de la cancha, recordó que el primero fue después de una jugada en la que se golpeó contra el caño tras un choque y quedó tendido. “Perdí un poco el conocimiento. Me preguntó si estaba bien y quería que le respondiera, porque no respondía. Fue de los primeros que se preocupó y gritaba para que entraran los médicos. A los dos o tres minutos del penal me dio la mano y me felicitó”, expresó.

Al día siguiente “fue impresionante toda la repercusión en redes sociales y la gente que escribió”. “Me vine a San José porque nos dieron el fin de semana libre y la gente en la calle me preguntaba si era el que le atajó el penal a Suárez. En los pueblos chicos todos nos conocemos y fue impresionante. Después del partido era impresionante la cantidad de mensajes que tenía”, contó.

Respecto al hecho de enfrentar a un jugador de ese calibre, dijo que sabía que podía ingresar “y que lo más probable era que tuviera minutos”. “No sabíamos si lo haría de arranque, si entraba faltando 15 minutos como en la Sudamericana o para el segundo tiempo, como lo hizo”, agregó.

“Cuesta concentrarse cuando tenés un jugador de esa clase mundial, pero también sabíamos que para nosotros era un punto importante por la situación en la que estamos. Teníamos que salir del factor Suárez y concentrarnos porque cada punto es de oro para nosotros”, concluyó.

