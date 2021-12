“Que la cuenten como quieran, la copa está en la vitrina”, dijo Dawson sobre los penales

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tras ser campeón uruguayo por tercera vez con Peñarol, Kevin Dawson habló con “Último Al Arco” en Radio Sport 890 y dejó su visión de lo que fue el campeonato y su actuación en los penales.

Sobre la exigencia de ganar un campeonato, dijo que el más especial fue “este, porque ha sido un año muy duro, donde no terminaba más el torneo. Después de la primera parte teníamos el objetivo del Clausura y podríamos haberlo cerrado antes, no se nos daba, y terminamos ganándolo en la hora”. “El alivio después del penal de Nico Gaitán no tiene nombre, no lo había sentido nunca”, aseguró.

“Por más que en la primera parte del año no se logró el objetivo, en el plano internacional dejamos una gran imagen, siempre fue la misma línea de juego, entonces por ahí se hace la diferencia”, dijo sobre el juego del equipo.

Se rumoreó mucho una posible salida al exterior, pero afirmó que “este último tiempo se ha hablado mucho, pero yo no se nada. Lo único que se es que me quiero ir a Colonia a descansar, salirme de todo lo que es el fútbol y recargarme para todo lo que venga”.

Con respecto a su situación, dijo que “me queda un año más de contrato, hablaré con el “Chino” (Lasalvia), que es el que me está representando, y también con Peñarol, a ver que quieren hacer o que buscan. Yo estoy en el lugar que soñé y siempre quise esta; hasta el último día que me toque estar voy a disfrutar y aprovechar”. “No lo encaré como el último partido”, siguió.

“Yo con “Nacho” (Ruglio) tengo una gran relación desde antes que asumiera como presidente y siempre, cuando hemos hablado, las cosas han sido claras. Agradezco su apoyo todo el año, donde a salido un par de veces a bancarme”, se expresó sobre el mandatario mirasol.

La maldición de los penales

“Todo este tiempo traté de sacarme la mochila de los penales. Hoy con el diario del lunes te puedo decir que el que me quiera descansar o que me diga que “Dawson no ataja penales”, que la cuenten como quieran, la copa está en la vitrina; me lo tomé de esa manera”, dijo contundentemente.

A la hora de la tanda, comentó que “tenía que estar tranquilo, confiar en mi mismo porque la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico estaba, y que se lo que tenga que ser”. Dijo que “no me quise cargar una mochila extra. No se me dio en atajar ninguno, pero terminamos siendo campeones que al fin y al cabo es lo más importante”, sentenció.

La confianza

“Me he hecho mucho daño yo mismo, prestando atención a cosas que se comentan. Sufrió mucho mi familia como yo. Si estoy hoy donde estoy, por algo es”, aseguró. “Este último tiempo me he ido satisfecho de los partidos, con confianza”, siguió.

La hinchada carbonera coreó su nombre en varios penales, por eso dijo que “era inevitable no escucharlos. La gente me quiso demostrar su apoyo y decirme que estaban conmigo. Estoy super agradecido”.

“Con Mauricio (Larriera) tenemos una muy buena relación, siempre con mucho respeto, y me brindó todo su apoyo, su total confianza en mí. También me lo dijo el “Mota” (Gargano) en la arenga final. El “Gallego” (Ferro) me pedía tranquilidad; “confía en vos, estos son los partidos que te gustan”, me dijo”, comentó.

“Neto (Volpi) cayó muy bien en el grupo y en la convivencia con los arqueros. Siempre te potencia, por más que yo tuviera atrás arqueros del club, me lo tomé bien porque el jugador defiende el puesto en la cancha”, comentó sobre la competencia en el arco.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy