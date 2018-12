“Probablemente sea el brasileño más profesional de los que ganamos el Balón de Oro”

Fútbol Internacional

Kaká es el último futbolista brasileño que ganó el Balón de Oro, allá por 2007. En ese entonces brillaba en el Milan de Italia y se transformaba en el quinto jugador de su nacionalidad premiado con semejante distinción. Antes lo consiguieron Romario (1994), Ronaldo (1996, 1997 y 2002), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2004 y 2005).

En un avance de su entrevista con el programa Grande Círculo, de SporTV, el ex atacante de 36 años dijo creer que no es el más talentoso de los brasileños que se adjudicaron el galardón al mejor del mundo. “Probablemente no soy el más talentoso de ellos, pero probablemente sea el más profesional. Sólo con talento no iba a resolver, como algunos resuelven. Entendí que necesitaba correr más que esos jugadores”, expresó.

Con tres de ellos fue compañero en la súper selección que fracasó en el Mundial de 2006, cuando se topó con un inspiradísimo Zinedine Zidane en los cuartos de final y terminó cayendo 1-0 a manos de Francia. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo y Adriano eran las estrellas de un cuadro que contaba también con Cafú y Roberto Carlos.

Kaká consideró que aquella selección “podía haber hecho un poco más”, y sorprendió al decir que, pese a la cantidad de líderes que tenía aquel plantel, “en un momento pudo haber faltado alguien que hablara”. “Es difícil en esa situación específica, cuando uno está dentro de la situación y en ese momento, ver ese lío. Hoy, años después, lo puedo analizar. En el momento, estando dentro, era más difícil”, señaló.

Aquel Brasil llegaba de coronarse campeón en 2002, en un torneo que Kaká eligió como el más importante de su carrera “pese a haber sólo 23 minutos contra Costa Rica”. “Recuerdo que es era número de mi camiseta en aquella Copa. La conquista de un Mundial es muy grande. Si pudiera elegir, sería ese título”, concluyó.