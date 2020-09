¿Por qué no pudo viajar el entrenador de Estudiantes de Mérida con Nacional? Él lo explicó

Fútbol Internacional

"Estaba todo listo, pero aparentemente el ministro de salud dijo que no podía viajar con los jugadores de Nacional si no hacía cuarentena", lamentó.

Martín Brignani, entrenador argentino que dirige a Estudiantes de Mérida, fue noticia la semana pasada cuando se supo que iba a viajar a Venezuela junto al plantel de Nacional que este lunes llegó a territorio venezolano en chárter para su partido de Copa Libertadores. No obstante, pese a la buena voluntad de los tricolores, no se le permitió compartir el vuelo por cuestiones de protocolo. Sigue en Mar del Plata y dirigirá el encuentro de hoy vía Zoom.

“En un primer momento nos dijeron que sí. Estudiantes de Mérida se movió para conseguir los permisos y hacer un corredor sanitario y no molestar. Se consiguieron los permisos de Cancillería uruguaya y venezolana. Estaba todo listo, pero aparentemente el ministro de salud dijo que no podía viajar con los jugadores de Nacional si no hacía cuarentena”, contó el técnico al programa Vamos que vamos, de la 94.7 FM Radios Públicas.

“Se generó un ambiente que no era necesario. Por ahí tendrían que habernos dicho de entrada que no podía viajar y evitábamos todos estos inconvenientes que tuvimos. Agradezco a la gente de Nacional por esa posibilidad que en un momento que existió, aunque no se pudo”, agregó Brignani, quien llegó el pasado viernes a Buenos Aires con la intención de cruzar desde allí la frontera. Se hizo un hisopado y dio negativo, pero no se le permitió entrar a Uruguay.

“Llegué a Cancillería a pedir todos los permisos. Me iban a llevar hasta la frontera y del otro lado me iba a estar esperando otra persona. Arreglamos con el ministro de Deportes de Venezuela y el consulado venezolano en Uruguay un corredor sanitario para que no estuviera en contacto con nadie. Hicimos un montón de cosas y a último momento nos dijeron que no”, manifestó Brignani, quien lleva seis meses en su país natal, a más de 5.000 kilómetros de su lugar de trabajo.

Ahora, considerando que los aeropuertos están cerrados, le queda “esperar un vuelo humanitario que puede ser en dos semanas o en dos meses”. Chile también le negó el ingreso y la otra opción que tiene para retornar a Venezuela es a través de los países limítrofes. “Dentro de 15 días llegarán todos los jugadores de Europa para las Eliminatorias sin tener que hacer cuarentena. Según cómo se vea, algunos podrán y otros no”, lamentó.

El 1.º de julio empezaron los entrenamientos oficiales tras algunos meses ejercitándose vía zoom. Desde esa fecha mantuvo contacto a diario con los futbolistas y los integrantes de su cuerpo técnico. Los entrenamientos se filman todos los días y a partir de eso es Brignani quien decide la conformación del equipo titular, tal como hizo la semana pasada en el 3-2 logrado frente a Alianza Lima.

Hoy el principal ayudante de campo está con coronavirus, por lo que el último partido lo dirigió el entrenador de arqueros. En ese contexto, tuvo que observar el encuentro desde su casa en comunicación constante con quien estaba al costado de la cancha, lidiando con el delay.

“Mi asistente principal tiene coronavirus y el segundo asistente nunca había dirigido un partido profesional. Para no ponerle tanta presión le dimos el dispositivo electrónico al preparador de arqueros. Estaba en una reunión de Zoom con un observador que teníamos en el estadio y con mi asistente principal, y en otra comunicación con el entrenador de arqueros”, explicó.

