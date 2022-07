"Poder transmitir a los jóvenes es algo hermoso", dijo Diego Pérez, ayudante de la sub-20

Selección

"Me sedujo que es la selección. Es indudable que a una propuesta como esta uno no puede decir que no", dijo el exjugador de la selección.

Diego Pérez, flamante ayudante técnico de la selección uruguaya sub-20, dialogó con AUF TV sobre este regreso a la Celeste y aseguró que es "una sensación hermosa".

"Haber estado acá tantos años como jugador y hoy acompañando a un cuerpo técnico de la sub-20, es muy emocionante", añadió el Ruso.

Con respecto a su etapa posterior al retiro, dijo que jugó "en Bologna cinco años y el club me dio la idea de quedarme a dirigir las divisiones juveniles. Eso hice año a año, con diferentes edades. La verdad que fue una experiencia muy linda".

"Nunca me sentí fuera de la selección", afirmó. "La seguí siempre con mucha ilusión desde el extranjero y hoy estar nuevamente vestido de esta manera, poder trabajar y, sobre todo, poder transmitir a los jóvenes, que son el futuro, es algo hermoso", apuntó.

"He venido poco" a Uruguay y "al vivir afuera no he tenido el contacto con la gente", pero "si me han demostrado a lo largo de todos estos años lo que me quieren. Muy lindo poder vivirlo día a día ahora".

Sobre esta oportunidad, dijo que lo "sedujo que es la selección, sea cual sea el rubro. Me motivó eso, poder estar ayudando a la selección. Es indudable que a una propuesta como esta uno no puede decir que no, es imposible".

"(Marcelo) Broli ya ha ganado con jóvenes, pero sin dudas que transmitiremos la experiencia del fútbol que hemos tenido. Ojalá pueda servir para los jóvenes, sobre todos ayudarlos para que puedan dar ese último paso", comentó el ex volante de la selección.

"Fueron muchas cosas vividas" en la selección. "Muchas enseñanzas, mucha gente que me ha ayudado: compañeros, cuerpo técnico, gente del Complejo. Nunca me imaginé todo lo que viví en la selección", continuó.

Sobre la primera prueba que tendrá el combinado juvenil, el Torneo de L'Alcúdia, dijo que "es ahí donde ves el nivel". "Es lindo enfrentar a Argentina y Brasil porque son selecciones que han hecho siempre buenos contactos", cerró.

