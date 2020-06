“Palito” Pereira: “En la semi de Sudáfrica 2010 nos robaron. Con VAR pasábamos nosotros”

Fútbol Internacional

Uno de los momentos más inolvidables de la carrera de Álvaro Pereira fue el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese torneo, "Palito" defendió la camiseta de la selección uruguaya, logró acceder al cuarto puesto.

El actual jugador de River Plate de Paraguay, en una entrevista con el programa Esto es sin VAR, se refirió a la semifinal de ese certamen, donde Uruguay cayó ante Holanda por 3-2: "En aquella semifinal (Sudáfrica 2010) nos robaron. Con el VAR hubiésemos pasado nosotros".

"Palito" contó, entre risas, la fobia que compartía con Sebastián Abreu en la selección uruguaya: "Los dos tenemos miedo a viajar en avión. Cuando hay turbulencia no sabemos para donde arrancar".

Su pasaje por Argentina y Portugal

Pereira jugó en Quilmes en 2006 y recordó una situación que vivió en ese club: "Viví 8 meses en el estadio de Quilmes y me tocó atravesar momentos muy duros que me formaron como persona".

Ese año realizó un buen torneo y provocó que los grandes del fútbol argentino se interesaran en él: "Estuve cerca de jugar en casi todos los grandes de la Argentina. Antes de irme a Cluj (Rumania) en 2009, me llamaron de Independiente. Boca se interesó por mí en dos períodos distintos, pero no había cupos para extranjeros. Cuando San Lorenzo ganó la Libertadores, Tinelli me llamó para fuese. Y River me buscó cuando terminé mi contrato con San Pablo".

Además, contó la razón por la cuál su perro se llama con el apodo de un exarquero de Racing Club: "Quisieron decir que me ofrecí para ir a Racing, pero no fue así. Mi hijo es hincha de Racing porque tiene los colores de Cerro. Mi perro se llama Saja porque él es fanático del Chino, pero jamás me postulé para jugar en el club".

Recordó una buena racha que vivió en el Porto de Portugal: "Dimos la vuelta olímpica en la cancha del Benfica y a los 10 días los eliminamos de la copa en su casa ¡Son amargos!".

Por último, se definió como futbolista: "Si me tengo que definir de alguna manera, es con sacrificio, voluntad y bondad. Esas son las claves en el fútbol".

