“Nunca cerré la puerta de Boca”, dijo Cavani, y explicó su renovación en Mánchester

Edinson Cavani brindó una extensa entrevista al programa ‘2 de punta’ de la plataforma ‘Otra cabeza’, en la que habló de todo por más de una hora y media. El goleador de 34 años hizo referencia a su reciente renovación de contrato con el Manchester United, donde “no entraba una cuestión económica ni estrategias de nada”, sino que “era a corazón abierto”. Si bien pensó en volverse, terminó quedándose en Inglaterra.

Cuando firmó por dos años en octubre de 2020 estableció una opción en el contrato que le permitía salir al cabo de la temporada 2021. “La cláusula la puse yo. Le dije al club que a mi edad quería tener la posibilidad de moverme. No sabía si iba a aguantar dos años porque a veces se me pasa por la cabeza el deseo de acercarme a mi tierra y a mis cosas. La mitad de mi vida la llevo dedicada al fútbol y eso me quitó la posibilidad de estar cerca de mis padres y mis hermanos, que son cosas importantes en la vida”, explicó.

“El club aceptó esa cláusula y si yo me quería ir le tenía que avisar un tiempo antes”, agregó el salteño, quien valoró que “el club siempre quiso” que se quedara aún antes de que entrara en la racha goleadora que atraviesa actualmente. En tal sentido, argumentó que su permanencia en el Manchester United “es la unión de muchas cosas y la culminación de un proceso que se venía haciendo con la familia”.

“Claro que hay momentos en los que uno empieza a sentir la necesidad de estar más cerca de su tierra y sus afectos. Uno siempre lo maneja en la cabeza. No hay año en que no lo piense. Pero la decisión fue la suma del cariño que me han dado en un año donde no tenés contacto con los fans, el cariño que me dio la gente adentro del club, la confianza y reconocimiento del entrenador en sus declaraciones. Uno hace tiempo está en el fútbol y son mimos al alma. Fueron muchas cosas que me hicieron decirme: ‘No me puedo ir así de acá’. Te toca el orgullo. Tenía que permitirme vivir ciertas cosas, luchar por ganar cosas con el club y dejar una huella como he dejado en otros lugares, por ese cariño sincero y por las actitudes que han tenido conmigo y mi familia”, dijo.

“Hubo compañeros que me dijeron ‘no te vayas, te queremos’. Una vez estábamos en la ducha y un compañero me dijo que si me iba le iba a dar ganas de llorar. Situaciones así te hacen quedarte y te motivan a seguir tratando de escribir un poco de historia en el club”, dijo, dejando atrás “un arranque que fue difícil” pero “no porque no jugara”. “Es otro país, un clima muy difícil para los que estamos acostumbrados al sol, un idioma que no domino muy bien y situaciones como mi publicación de Instagram (que le valió una suspensión)”, recordó.

Consultado por Boca Juniors, explicó que “siempre fue todo muy claro” y volvió a referirse a sus charlas con el ídolo y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, con quien mantiene contacto. La oportunidad de vestir la casaca xeneize estuvo y “fue real”, pero optó por seguir al menos hasta el 30 de junio de 2022 en el Manchester United.

“He comentado mismo cuando llegué a Mánchester de mis charlas con Román. No me llamó para decirme ‘venite’. Román se comunicó conmigo desde que estaba en París. Hace ya algunos añitos que tengo contacto con él y no para decirme ‘tenés que venirte’, sino para felicitarme, para ponerse a las órdenes y para reconocerme cosas que como futbolista le gustan”, contó.

“He tenido charlas pero las cosas siempre han estado muy claras entre él y yo. Estuvo y fue algo concreto. Me demostraron su interés y su deseo de quererme en su club. Yo eso lo aprecio y se lo he dicho, y ellos saben perfectamente lo que siento y lo que pienso. Fue real la chance de que me llevaran, pero siempre fui muy claro y no hay erre. Cuando las cosas son claras y están bien, no hay erres. Después la prensa y todo lo que se puede crear alrededor es como siempre; mitad verdad, mitad mentira, mucha historia y también verso”, aclaró.

Por último, cuando se le preguntó si le cerró la puerta al equipo xeneize, el goleador de 34 años fue claro: “Yo nunca la cerré. Habría que preguntarles a ellos si la puerta de Boca está abierta. Yo he comentado mis sentimientos, pero hoy la realidad y mi cabeza están acá, y con unas ganas terribles de dar lo mejor, como siempre lo he hecho en todos lados. Yo defiendo mi camiseta como si fuera hincha desde que nací”, concluyó.

