“No pudimos hacer nada contra un gran equipo, fue un mal partido para nosotros”, Gutiérrez

“Vinimos a buscar la victoria sabiendo que iba a ser difícil y lamentablemente no la pudimos conseguir”, dijo el entrenador tricolor.

Luego de que Nacional perdiera 2-0 ante Internacional en el Beira Rio de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores y quedara eliminado, Álvaro Gutiérrez atendió a los medios de prensa y explicó que, a su entender, el gol en el partido de ida ayudó a que el conjunto brasileño fue superior en el encuentro junto a sus fortalezas como equipo.

"Al perder nosotros en Montevideo, ellos propusieron una estrategia en base a que sabían que íbamos a salir a buscar el gol. No nos dejaron salir, nos complicaron, tienen gente con dinámica que llegaron muchas veces. No pudimos hacer nada contra un gran equipo, fue un mal partido para nosotros. Vinimos a buscar la victoria sabiendo que iba a ser difícil y lamentablemente no la pudimos conseguir", dijo.

Respecto a la estrategia utilizada por el conjunto brasileño, Gutiérrez indicó que "ellos sabían que teníamos que salir a buscar el partido, se les hizo mucho más fácil. Muchas veces ese juego psicológico hace que la mente quede mucho más tranquila y tomás mejores decisiones. Creo que eso ha jugado en nuestra contra. El Inter es un gran equipo y creo que lo demostró.

Consultado sobre porqué no ascendió al primer equipo a más jugadores juveniles que integraron el plantel que el año pasado ganó la Copa Libertadores Sub 20, el entrenador tricolor sostuvo que "es un proceso" que "lleva su tiempo".

"Hay un gran potencial en las juveniles y no tengo problemas en ponerlos pero no por eso tienen que jugar o significa que sean mejores que los que están jugando. Creo que es un proceso y, cuando creamos conveniente, jugarán pero todo lleva su tiempo", expresó.