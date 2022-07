Fútbol uruguayo

"No merecimos perder", aseguró Pablo Repetto tras la caída de Nacional en Maldonado

"Todo el segundo tiempo jugamos en campo rival, ellos no inquietaron nunca, es mucho premio para ellos el triunfo", afirmó el entrenador.

Pablo Repetto, director técnico de Nacional, habló con VTV luego de la caída de su equipo frente a Deportivo Maldonado y afirmó que la expulsión de Nicolás Marichal en el comienzo del partido "fue determinante".

"Viene la expulsión y automáticamente recibimos el gol. Se nos hizo cuesta arriba, intentamos buscar el empate y sabíamos que íbamos a quedar un poco expuestos", agregó, y siguió: "Lamentablemente no pudimos empatar en un partido que fue complicado".

"No merecimos perder", aseguró. "Todo el segundo tiempo jugamos en campo rival, ellos no inquietaron nunca, es mucho premio para ellos el triunfo y poco para nosotros la derrota", apuntó.

La cancha "estaba mal" y "en alguna jugada puntual se erran pases porque la pelota no pica", comentó, pero "no nos quedamos con eso, nos quedamos con que hoy no pudimos sumar de a tres".

"Tenemos el dolor de comenzar con un resultado negativo y la tranquilidad de que al final el equipo quiso, fue, y, por momentos, pudimos haber llegado al empate", contó. "Quisimos mantener la parte ofensivo, no tocar porque entendimos que debíamos generar. Lo buscamos y tuvimos alguna puntual", indicó sobre el planteo con diez jugadores.

Con respecto a si el equipo estaba desconcentrado por la presentación de Luis Suárez, dijo que "estábamos metidos", pero que "no era fácil por el rival y por la cancha, que empareja para abajo. Veníamos de un título, de un partido importante por Copa, que eso a veces te puede condicionar, pero al equipo no lo vi distraído", cerró.

