“No he hablado con nadie de Peñarol”, dijo Gastón Olveira sobre el interés del “mirasol”

Gastón Olveira, actual arquero de Olimpia de Paraguay, habló en “100% Deporte” de Radio Sport 890 y dejó en claro que no habló con nadie de Peñarol, pero reconoció que cuando te quiere un equipo grande, “te hace pensar”.

Sobre su situación actual, dijo que “termino contrato con Olimpia a fin de mes. La idea del club es que vuelva, están haciendo todo lo posible porque están con algunos problemas económicos, tienen demandas hechas y van a estar imposibilitados de contratar jugadores. Quieren contar conmigo”. Además, agregó que “me quedan seis meses en con River”.

“Quedaron debiendo unos cuantos meses, pero algo se cobró”, comentó. “Lo económico no iba a ser un impedimento para continuar o no. Había otros temas que a mi me preocupaban más, como lo deportivo, las intenciones que vaya a tener el club conmigo”, siguió.

“No he hablado con nadie de Peñarol, pero si por intermedio de Pablo (Rivero), me llegó que estaban empezando a hablar”, confirmó.

Sin embargo, dijo que “trato de asimilarlo por el lado de que siempre el interés de un equipo grande es importante, habla de que uno está haciendo las cosas de buena manera”, pero que “obviamente cuando te llama un equipo grande, te mueve mucho, te hace pensar, analizar. Llegado el momento tomaré una decisión”.

“La gloria es lo que uno más anhela y el interés de un equipo grande que va por esa gloria, es importante”, dijo. Pero confirmó que “hay otras propuestas, pero le pido a Pablo que me mantenga un poco al margen de todo”.

Con respecto de la selección, dijo que “la ilusión de uno siempre está, más después de haber tenido esa experiencia. Espero que con que este cuerpo técnico pueda volver”.

