"No está decidido aún. No hemos hablado”, dijo Larriera sobre su futuro en Peñarol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Mauricio Larriera, entrenador campeón con Peñarol, habló en “Polideportivo” de Canal 12 y comentó detalles de su llegada, del transcurso del campeonato y de todo lo que ha sucedido después de consagrarse campeón uruguayo.

El director técnico mirasol comentó que en una reunión con Pablo Bengoechea, previo a ser elegido como entrenador, le dijo que "vos nunca saliste campeón, pero nunca estuviste en un equipo para salir campeón". "Bengoechea fue el gran mentor de esto”, confirmó. Además, dijo que "le tengo que agradecer a Pablo Bengoechea que me llevó, a (Ignacio) Ruglio que me bancó y a todos los futbolistas del plantel”.

“Fue el partido que dirigí más tranquilo y el más emotivo”, dijo sobre la final disputada ante Plaza Colonia, donde se proclamó como campeón uruguayo.

“Siempre fue un equipo incómodo para nosotros. Danielo (Núñez) tiene una gran capacidad de reconstruirse y se lo dije", comentó sobre Cerro Largo, equipo al cual elogió. "Si perdía contra Cerro Largo me iba solito, no precisaban echarme", aseguró.

Sobre su llegada y la forma en la que jugó el equipo, dijo que "para convencer a los futbolistas no podía cambiar partido a partido, creo que eso comenzó a notarse cuando construimos nuestro plantel”. Además, destacó la importancia de la directiva, “con el área deportiva fuimos incorporando futbolistas que se adaptaran a nuestro modelo de juego". “Ruglio fue muy abierto a nuestros análisis de los futbolistas que queríamos. Nunca hubo resistencia, siempre se confió en lo que nosotros pensábamos", siguió.

"No está decidido aún. No hemos hablado, pero en el caso de continuar, queremos mantener la base de todo lo trabajado", dijo sobre si sigue o no en Peñarol. "Siempre disfruté Peñarol, cuando me llegó la oportunidad de estar en un gigante, me di la oportunidad de soñar”, contó. "Del fútbol mexicano y brasileño hubo propuestas, pero ni por la cabeza se me pasó salir de Peñarol. Dirigir la Copa Libertadores con Peñarol es algo que me emociona", afirmó.

"Con Ariel (Nahuelpan) sucedieron muchas cosas que rebalsaron el vaso. Demoré en tomar una decisión", comentó sobre separar del plantel al argentino.

"No hay grandes diferencias entre los matices que se está buscando. Me sorprendió lo de Diego Alonso, para mí es uno de los entrenadores uruguayos con más proyección", finalizó sobre el futuro entrenador de la selección.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy