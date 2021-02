“No es fácil jugar para Simeone. No tiene corazón”, dijo Filipe Luis, pero lo elogió

Fútbol Internacional

Filipe Luis jugó en Atlético de Madrid desde 2010 a 2014 y retornó un año después hasta 2019. En el medio tuvo un pasaje de una temporada por el Chelsea, por lo que fue entrevistado por el ‘Daily Mail’ en una nota que se publicó este lunes, un día antes del duelo entre madrileños y londinenses por los octavos de final de la Champions League.

De sus muchos años jugando bajo las órdenes de Diego Simeone, recordó que “cada vez que recibía un mensaje de él, era estresante”. “Ahora los recibo y le respondo como amigo. En su momento me dijo: 'Regresa, vamos a volver a ganar y necesito un lateral como tú'. Volví, jugué bien y él me dijo: 'Mira, tú sólo juegas bien para mí'. Sacó lo mejor de mí. Conocía cada centímetro de mi cerebro”, destacó.

No obstante, admitió que “no es fácil jugar para Simeone” porque “no tiene corazón”. “Nunca se dice a sí mismo: 'Qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o aquello'. No. Él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar. Y no pierde el tiempo nunca. Jamás hará una práctica de ‘hoy vamos a divertirnos’. Yo era un lateral falto de confianza en diciembre, cuando él llegó, y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Es la única persona que me ha sacado eso”, recalcó el brasileño de 35 años.

En la temporada 2014/15 jugó 26 partidos con la casaca del Chelsea, siendo titular en 20 de ellos. En el conjunto londinense lo dirigió Jose Mourinho, quien no le dio la continuidad que esperaba. “Cuando me dejó en el banco de suplentes en el primer partido le pregunté para qué me había llevado y por qué no me dejó en el Atlético. Me dijo que no se sentía tan seguro defensivamente conmigo como con Azpilicueta y que debía ganarme el puesto. No podía esperar que por nombre fuera a ser la primera opción”, recordó.

Más adelante le tocó quedarse entre los relevos en la final de la Copa de la Liga, frente al Tottenham Hotspur, lo que lo llevó a querer irse del club. “En ese momento me sentí traicionado. No quería trabajar para Mourinho un año más. Pero no fue culpa suya. ¡Ganamos la final y tengo la medalla en casa!”, contó.

En esa temporada compartió vestuario con Mohamed Salah, quien a su entender “en los entrenamientos era como Messi”, y con Eden Hazard, de quien dijo que es el mejor futbolista que tuvo como compañero, más allá de que “no entrenaba bien”.

Del belga contó que “cinco minutos antes del partido jugaba al Mario Kart en el vestuario”. “Calentaba sin atarse los cordones de los botines. Pero nadie podía quitarle el balón. Eludía a tres o cuatro y ganaba el partido. Hazard tiene mucho talento. Quizás le falte un poco de ambición para decir: 'Voy a ser el mejor jugador del mundo'. Porque podría serlo”, concluyó.

Después de que la nota fuera citada en medios españoles, que hicieron hincapié en los dichos de Filipe Luis sobre lo estricto y riguroso que es Simeone, el hoy defensor del Flamengo defendió a su antiguo entrenador, a quien definió como “el mejor” que tuvo en su carrera.

“A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena”, escribió.

A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena. #AupaAtleti — Filipe Luis (@filipeluis) February 22, 2021

