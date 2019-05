“Nacional tiene que vender este año por U$S 4.6 millones mínimo”, dijo el tesorero albo

Fútbol uruguayo

El tesorero de Nacional, Gonzalo Lucas, informó este martes que Nacional está obligado a conseguir U$S 4.6 millones en ventas para poder continuar con el mismo plantel y sin atrasos salariales.

"Nacional tiene que vender este año por U$S 4.6 millones mínimo sino no vamos a poder cumplir con los futbolistas como venimos cumpliendo hasta este momento", sostuvo en "Tirando Paredes" de 1010 AM.

Lucas aclaró de todas formas que si bien el objetivo del club es que los jugadores del plantel actual permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible, la institución debe vender.

"Obviamente vamos a tratar que los que están en el club permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible pero Nacional es vendedor, es vendedor en la situación en el que el precio aporte al club en función del modelo en el cual está", explicó.

El tesorero tricolor lamentó la posición encarecida del fútbol local. "Lamentablemente en el fútbol uruguayo si no vendés determinada cantidad de futbolistas, después entrás en un círculo vicioso en el que estaba Nacional en el que no le pagás a los jugadores, terminás vendiendo mal y no pensamos volver a esa situación", expresó.

Lucas destacó que actualmente la institución está al día con el pago de salarios. "Nacional está al día con los jugadores. Había una deuda anterior que se refinanció y que se empieza a pagar en julio. Se viene pagando todos los meses pero para, poder seguir así, Nacional tiene que hacer alguna venta", afirmó.