“Nacional donará 1.500 equipos para médicos y enfermeros”, confirmó José Decurnex

José Decurnex, presidente de Nacional, es de la idea de que “hay que empezar a prepararse para lo que significa un parate de la actividad que será más largo de lo que se pensaba inicialmente”. Así lo manifestó en una extensa entrevista con el programa 100% Deporte, de Sport 890, al que reconoció que “es muy aventurado dar hoy un plazo” para la reanudación de la actividad del Campeonato Uruguayo.

“Son muchas cosas que sucediendo al mismo tiempo, y todas muy nuevas. Lo que hay es un consenso respecto a que antes de la reanudación habrá tres o cuatro semanas para que los planteles se preparen. Llevamos casi 20 días de parate y los planteles quedan a cero desde lo físico. Si a ese mes uno le suma el panorama que ve desde el Gobierno, creo que hablamos de por lo menos dos o tres meses en los que será difícil empezar”, reconoció.

“Hoy estamos enfocados en lo de hoy. Vamos a lanzar una campaña por la que Nacional donará 1.500 equipos para médicos y enfermeros. Equipos imprescindibles para que puedan seguir atendiendo. Lanzaremos una campaña y por cada peso que se ponga Nacional pondrá uno más, tratando de ayudar en lo que podamos. Hablamos con autoridades del Ministerio de Salud Pública y nos dijeron que hoy la parte crítica es la parte de material de cuidado personal para personal de la salud y pacientes, porque tiene que ser descartable”, explicó.

Funcionarios al seguro de paro especial. “Se cortó la cadena de pago”

Sobre los empleados del club, fue claro: “Hoy el foco es nuestra gente; los funcionarios que dependen del club, jugadores, proveedores y socios. Debemos ser conscientes de la realidad económica que está viviendo el país”. Todos los funcionarios y jugadores están de licencia hasta el 3 de abril y luego irán al seguro de paro especial por el que cobrarán un 75% de los salarios, haciéndose cargo la institución de un 50%.

“Es una muy buena solución atendiendo la realidad económica y un gran esfuerzo del club, poniendo en la balanza la salvaguarda de todos quienes dependen de Nacional y también sabedores de la realidad del club para no borrar con el codo lo que esta directiva ha hecho ordenando las arcas de la institución y honrando lo que se firma”, expresó, y aún no tiene claro qué ocurrirá con las cuotas sociales, muchas de las cuales se pagan por anualidad.

Uno de los ingresos importantes que estaba previsto era el cobro de las cuotas por el pase de Matías Viña al Palmeiras, pero ya se registró un atraso. “El mundo del fútbol tiene un impacto enorme porque la cadena de pagos, que arranca en Europa, se cortó. Ya tuvimos una renegociación de la primera cuota. Ellos adelantaron algo pero ya se atrasó una buena porción de la misma. Es un club muy serio y creo que cumplirá con lo pactado, pero uno debe ser consciente de que esto es una cadena y ellos vendieron jugadores a Europa pero todavía no cobraron. Hemos tenido flexibilidad”, dijo.

Las obras en el GPC no pararán; el club social puede esperar

Consultado por las obras en el Gran Parque Central, reconoció que “hubo un parate y hay que ver si la construcción reinicia las actividades el 13 de abril. Si eso es así, la obra continuará”. “Tenemos unos 100 palcos para entregar a fines de marzo y habrá un corrimiento. Nuestra intención es no parar la obra, porque una vez que se para es bastante costoso reenganchar. La idea es seguir paso a paso en los distintos niveles y tener una entrega total del Parque Central de aquí al año que viene”, explicó.

Lo que sí quedará algo postergado será el proyecto de club social en la sede. “Teníamos todo listo para lanzar la licitación para empresas oferentes; será un tema de tiempo y de retrasar un poquito. El proyecto sigue y la intención está. El panorama desde el punto de vista no será el mismo que hace dos meses, por lo que habrá que ser cauteloso. Habrá que volver a analizarlo cuando amanezcamos de todo esto”, expresó.

¿Clásico a puertas cerradas?

El fútbol se reanudará con el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura y se maneja la opción de que las primeras fechas se disputen sin público, dado que la normalización de los espectáculos públicos podría darse de forma paulatina. Sin embargo, generaría un perjuicio económico muy grande para Nacional, que será local en este primer duelo ante Peñarol.

“Son de las cosas que hoy no se pueden definir y de las interrogantes económicas que uno tiene. El clásico es el gran partido del año para la recaudación. Jugarlo sin público sería un error por una razón deportiva y porque, después de tantos meses sin fútbol, que el primer partido sea un clásico hará que sea una muy linda fiesta deportiva por la avidez de la gente. El reinicio de las actividades será paulatino y no creo que la recomendación sea jugar un partido con 60.000 personas cuando se levanten las restricciones. Hoy no podemos emitir una opinión. Hay que ir paso a paso y ver cómo se reanuda en Europa, que será el primer mercado en arrancar. A partir de ahí veremos qué pasa con nosotros”, dijo.

“¿Qué atractivo puede tener un clásico sin gente? Los últimos partidos que se jugaron en Italia a puertas cerradas eran la cosa más aburrida que había. Hasta los jugadores estaban desmotivados”, sostuvo, y no descartó que se pueda cambiar la fecha del clásico para asegurar que haya público, aunque para ello necesitará de alguna decisión política desde la AUF y de la voluntad del resto de las instituciones.

“Habrá que ver si los que componemos el mundo del fútbol en el Uruguay entendimos lo que pasó o si seguimos mirándonos el ombligo. Será la gran pregunta que deberemos contestar a la salida de la pandemia y no sólo por el clásico, sino por temas mucho más complicados y profundos desde lo económico. Si no nos sentamos a pensar y ver cómo reconstruimos entre todos esto, será muy complejo que el fútbol amanezca como lo tenemos hoy”, concluyó.

