“Morro” García: “Su decisión fue por problemas personales ajenos al club”, dijo Godoy Cruz

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Godoy Cruz de Mendoza sacó un comunicado en el que por primera vez se refirió al fallecimiento de Santiago García. En el mismo dijeron porque demoraron en hacerlo: "Hemos guardado silencio hasta el momento por respeto a quien fuera nuestro máximo goleador y a su familia".

En la jornada del sábado seis de febrero, encontraron el cuerpo del delantero uruguayo sin vida en el departamento que tenía en Mendoza. Los medios argentinos sostuvieron que el "Morro" estaba llevando a cabo un tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión y angustia.

En el comunicado de la directiva mendocina se desligaron de lo acontecido: "Nos vemos obligados, ante las noticias y posteos en redes sociales, de comunicar, tal como surge de algunos medios periodísticos y como lo sabe en su entorno íntimo, que su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la institución".

La relación del "Morro" y la comisión directiva del club mendocino no fue la mejor en los últimos meses. El presidente José Mansur contó, en algunas notas con medios argentinos, que el uruguayo no iba a jugar más en Godoy Cruz porque no era un buen profesional.

Por último, finalizaron el comunicado diciendo que esperan el "cierre de la causa para que la Justicia explique este hecho".

Este comunicado de la dirigencia de Godoy Cruz despertó la indignación de los usuarios de las redes sociales, tanto uruguayos como argentinos, que no dudaron en señalar que es un intento de la institución de "lavarse las manos" por lo acontecido.

Además, el club mendocino bloqueó las respuestas al mensaje, pero eso no acalló una reacción totalmente adversa por el polémico contenido del texto.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy