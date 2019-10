Fútbol Internacional

“Mi idea es salir del Leipzig porque no estoy cómodo”, confesó Marcelo Saracchi

“Gallardo es la representación de lo que uno tiene que ser como técnico”, opinó el ex Danubio sobre quien lo dirigió en River Plate.

Marcelo Saracchi brindó una nota al programa partidario de River Plate ‘La Página Millonaria’ y habló de su presente en el Leipzig alemán, reconociendo que se siente “más o menos”. “Uno cuando no juega no se siente del todo conforme. Vivimos de esto y lo vemos como un trabajo, pero también hay un tema de pasión. Los futbolistas dejan muchas cosas de lado cuando tienen 12 o 13 años, entonces uno vive ya con esa pasión y es parte de uno. Uno nunca está tranquilo cuando no juega”, confesó.

El zurdo lateral sanducero de 21 años disputó 20 partidos en la pasada temporada, que fue la primera que le tocó vivir en el fútbol alemán, siendo titular en 16 encuentros y suplente en 21. En esta campaña lleva tres presencias; una vez arrancó de titular, en las otras dos ingresó y estuvo otros ocho compromisos como relevo sin siquiera entrar.

Respecto a las similitudes y diferencias con River Plate, dijo que “no se puede comparar porque hay miles de cosas que los diferencian”. “Acá llegué, jugué y anduve bien. Pero las cosas se manejan un poco diferentes y no es lo mismo que en River, donde el técnico pone al que está mejor sin importar el nombre ni nada. Acá no es tan así porque hay mucha más competitividad y jugadores de alto nivel. Capaz que entrás vos o entra otro y es más o menos lo mismo”, explicó.

“Uno no se da cuenta cuando está ahí, pero cuando se va se da cuenta de lo grande que es y el entorno que genera el ser jugador de River”, expresó Saracchi, quien sostuvo que “todo jugador que haya pasado por este ciclo de Gallardo quiere volver”, pero sabiendo que “hay que estar en su mejor momento”. “No lo digo por mí, pero capaz que un jugador con nombre piensa que vuelve a Argentina y juega. Para jugar en este River lo que vale no es el nombre, sino el momento. Hay un nivel de competitividad que genera muchísimo”, argumentó.

“En River en ningún momento te hacen sentir incómodo. En todo plantel siempre hay algún compañero que no te cae muy bien, pero en River no pasaba eso. Del primero al último todos sabían el lugar que ocupaban, y sabían que cuando estuvieran en su momento, iban a jugar. El técnico lo demostraba. Así es todo más fácil para el plantel”, valoró de Marcelo Gallardo.

Consultado por el actual entrenador riverplatense, fue claro: “Me dejó un poco de la representación de lo que uno tiene que ser como técnico. Es un tipo leal que va de frente y que pone al que tiene que poner; no le pesa nada. Por eso hoy está donde está; por la personalidad que tiene él”.

Por último, sobre su futuro inmediato, reconoció que quiere “llegar a diciembre, conseguir más minutos en el club y salir a préstamo o alguna otra opción”. “Mi idea es salir del club porque no estoy cómodo con la situación y necesito agarrar minutos y confianza. Mi idea es continuar acá en Europa porque tuve familia y estoy con mi señora. He formado algo y quiero quedarme”, concluyó .