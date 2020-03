"Mi casa paso a ser mi cuarto", dijo el surfista Lucas Madrid, positivo del Covid-19

Más deportes

Por Andrés Cottini

A_Cottini

El surfista Lucas Madrid decidió el jueves dar a conocer su positivo al coronavirus (Covid-19) a través de un video donde abogó por la "solidaridad" para combatir la pandemia "dejando el egoísmo de lado".

Horas más tarde charló con FútbolUy y narró con más detalles lo que vivió desde que le confirmaron la situación que está atravesando, los cuidados que lleva adelante y como lo vive su entorno.

El inicio

"El único contacto que pude haber tenido con alguien vinculado a la enfermedad se dio hace unos diez a doce días", comenzó contando luego de investigar y repasar una y otra vez en su cabeza como pudo ser la puerta de entrada al virus: "un conocido que había estado en el ‘famoso' casamiento y con el que estuvimos surfeando en el mismo lugar. Pero lo increíble fue que no fue que lo saludé o tuve contacto directo".

"Horas de repaso me llevó llegar a esa posibilidad, ya que hace más de ocho días que estoy sin salir de casa haciendo casos a las recomendaciones existentes", expresó.

Se describió como "una persona que, hasta el momento que me siento muy mal, no llamo al médico, trato de evitarlo" y siguió el relato^: "hace unos días estaba con tos y fatiga, bajo de energía, pero no le di importancia ya que estaba haciendo entrenamiento doble turno en casa por día en casa y pensé que venia por ahí".

"El miércoles cuando me voy a bañar me empieza a doler la espalda baja y al rato me empezaron a venir ‘chuchos' de frio mientras estaba en la ducha. Salí, me acosté y empecé a transpirar, toser seguido, sentía que me faltaba un poco el aire y mi vieja me escuchó y llamamos la asistencia médica", amplió.

El durante

Luego de realizarse varios exámenes de tórax y sangre: "como no tenía nadie en relación directa que hubiera dado positivo, el Ministerio negó la posibilidad de que nos habilitaran un test para confirmar si era positivo del virus".

"Por otros medios se consiguió, lo hice y antes del resultado el médico me dijo que seguramente se iba a confirmar las sospechas. Por lo que espere el desenlace ya con la cabeza y la situación asumida. Si no se conseguía ese test, quizás me venía para casa sin saber que tenía coronavirus y eso era peligroso por el contagio", narró.

"No tengo miedo ninguno, pero si preocupación porque vivo con mi madre y estoy pendiente de no dejar ningún detalle descuidado para estar aislado en su totalidad", explicó

El después

Madrid, al ser consultado como estaba llevando adelante los días posteriores, contó: "estoy en aislamiento total, mi casa paso a ser mi cuarto. Si voy al baño, lo hago de tapabocas y guantes, usó las toallas de forma exclusiva, me lavo manos constantemente, me bañó con mayor asiduidad".

"Me pidieron que no vaya a otra habitación, a la hora de comer, por ejemplo, tener mi plato y cubiertos propios y que se laven por separado. Si llegara a tener fiebre, tomar paracetamol", añadió.

"La principal cantidad de medidas es para evitar el contagio que es lo fundamental", explicó el surfista: "el alta llegará una vez que me haga un nuevo examen que me dé negativo".

"Mi mensaje es que todos piensen las cosas dos veces antes de hacerlas, si no son de primera necesidad, no las hagan, quédense en casa, hay que dejar el egoísmo de lado. Son tiempos para ser muy solidarios", finalizó.

