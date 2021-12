“Me siento capacitado para dirigir Nacional”, dijo Abreu sobre llegar al tricolor

Fútbol uruguayo

Después de ser nombrado por Raúl Giuria y la lista 12 como el entrenador elegido en caso de ganar las elecciones del próximo sábado, Sebastián Abreu habló en “100% Deporte” de Radio Sport 890 y aclaró toda su situación.

Con respecto al interés para dirigir, dijo “que aparezca Nacional no es nuevo. Se había dado un coqueteo tiempo atrás, pero a veces el nombre, en diferentes momentos y circunstancias, siempre sobrevolaba, pero sin nada concreto”.

“Acá uno no está haciendo política”, aclaró. “En base a evaluaciones y consultas, interpretaron que la persona indicada en este momento para el club era mi nombre. Me lo hicieron saber, me transmitieron lo que pensaban para la parte deportiva, el desarrollo de formativas, proyectar jugadores jóvenes porque es una preocupación y una necesidad”, siguió.

“Tuvimos hablando largo y tendido, y me trasladaron que, si yo estaba de acuerdo, querían que yo fuera su candidato como entrenador”, confirmó.

Está pronto

Sobre su corta experiencia como director técnico, dijo que “me siento capacitado para dirigir Nacional. No tengo que perder tiempo en conocer el club, con las necesidades, eso te lo detecto rápido porque soy de la casa”.

“Son factores que me dan la tranquilidad de no llegar a un lugar nuevo en donde voy a tener que esperar un determinado tiempo para conocer la idiosincrasia cultural, futbolística, institucional, el sentir del hincha, las características de los futbolistas, retomar las líneas”, enfatizó.

Sobre la importancia de la experiencia, aseguró que no afecta y que “hoy en día quedó muy marcado que hay diferentes tipos de ejemplos, de realidades, entonces uno se basa en lo que tuvo en este corto plazo como entrenador”.

