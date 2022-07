"Me parece bien" la vuelta de Suárez, opinó Forlán y contó las ofertas que recibió por él

Fútbol uruguayo

Forlán contó que "dos por tres" le "llegaban ofertas de 'por qué no le decís a Luis que venga a...' y me pedían el teléfono de Luis".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La confirmación del regreso de Luis Suárez a Nacional después de 16 años generó un revuelo en todo el país y Diego Forlán, excompañero en la selección uruguaya, opinó sobre el tema en diálogo con La Mesa de los Galanes (DelSol 99.5).

“Me parece bien, fíjate todo lo que revolucionó. Dos por tres le mandaba mensajes porque me llegaban ofertas de 'por qué no le decís a Luis que venga a...' y me pedían el teléfono de Luis. Yo no les iba a pasar nada”, contó Cachavacha.

“Entonces yo hacía el filtro. Le decía, ¿qué país? 'Ah no, por este no me hagas llamarlo'. Y ahí yo le decía a Luis las ofertas, para que no le llegaran después por otro lado y quedar mal yo”, ahondó.

Con respecto a las canchas en las que tendrá que jugar, dijo que “no sé Luis, pero yo creo que no te olvidás. Yo fui a Brasil y hay lugares complicados. Me acuerdo una vez con Inter, fuimos de visita a una cancha y ese día salimos campeones”.

“Ese día había llovido mucho y había tierra colorada, me bañé en el estadio y me tuve que bañar dos veces más en el complejo porque no me la podía sacar. Fue una previa de a dónde vas a jugar. Pero no te olvidás de dónde jugaste en Uruguay", concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy