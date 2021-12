“Me había ilusionado con Uruguay”, dijo Guillermo Almada sobre el banco de la celeste

Selección

Guillermo Almada habló con 100% deporte en Radio Sport 890 y dejó caer su deseo por dirigir a la selección uruguaya, además de comentar los rumores que lo situaban en Nacional y su estancia en México.

“Me había ilusionado con Uruguay porque está dentro de mis objetivos y mis planes, por eso siempre pongo la cláusula de salida para Uruguay”, comentó con respecto a la posibilidad de dirigir a la selección.

“Nos sentimos muy capacitados y preparados para dirigir un proyecto que, seguramente, será distinto y que consideramos que puede ser un aporte para el crecimiento de nuestra selección”, siguió. “Son deseos, ilusiones, al que le toque lo estaremos apoyando a muerte como siempre apoyamos a (Óscar Washington) Tabárez brindándole información permanente de los jugadores uruguayos que teníamos nosotros aquí en Santos, como Brian Lozano y Fernando Gorriaran”, comentó.

Sobre poder llegar al banco celeste dijo que “me genera mucha expectativa dirigirla en un futuro.”

Algunos candidatos a la presidencia de Nacional, como Daniel Majic, lo tenían entre sus candidatos, pero aclaró que “no me llamó nadie de Nacional” pero que “converso con mucha gente amiga, he conversado muchas veces con (José) Decurnex que me llama para preguntarme alguna cosa o cuando voy a Uruguay siempre me deja saber su intención de que podamos dirigir Nacional, la realidad es que nadie me llamó ni ofreció nada en este momento”

“Escuché los rumores de la prensa de alguna lista que nos estaba postulando. Siempre es un orgullo que un equipo tan grande como Nacional o Peñarol estén interesados en nuestro trabajo y que podamos hacer un aporte; nos genera mucha alegría”, concluyó sobre ese tema.

Otro tequila

Al respecto de su salida de Santos Laguna comentó que “fue medio inesperado, fuimos a una reunión normal y se generaron diferendos por el proyecto deportivo del próximo semestre. Para mí fue insalvable esa diferencia.”

“Me iba a venir a Uruguay a descansar seis meses y empezaron a llegar propuestas de varios países, de muchos clubes. Aquí estamos en medio de la temporada y se quedaron dos equipos sin entrenador, que fueron Toluca y Pachuca, y los dos nos llamaron. Me interesó el proyecto de Pachuca, hicieron mucha insistencia hasta que me convencieron”, dijo sobre su llegada a los “Tuzos”.

Dijo que “querían que lideráramos el proyecto, Pachuca es un cuadro con una estructura impresionante, sucursales por todos lados, como León aquí, Talleres, Everton y están por comprar un club en España. Es un desafío enorme, hacer crecer a un club que tiene un potencial en jugadores muy importante”, y agregó que “tengo la cláusula de salida, siempre me acompaña en todos los contratos que hago.”

