"Me gusta el cariño que tienen hacia mí", dijo Griezmann en su llegada a Uruguay

Fútbol Internacional

Antoine Griezmann llegó al Aeropuerto de Carrasco en horas de la mañana del miércoles y habló con la prensa que lo esperaba a su llegada. "Me voy a quedar aquí tres días", aclaró, reconociendo que no tendrá tiempo para conocer el Campeón del Siglo ni para recibir la distinción de visitante ilustre de la Intendencia de Montevideo.

"Quiero disfrutar de la boda y luego ya veremos. Diego me hará un buen plan de esos tres días. Quiero ver a Carlos Bueno y a todos a los uruguayos de la selección que conozco y que habrá muchos en la boda", recalcó el futbolista de Atlético de Madrid.

"No me va a dar para hacer muchas cosas pero seguramente volveré más tiempo y para disfrutar de esas cosas", dijo Antoine sobre los tres días que estará en Uruguay. "Prefiero venir aquí con dos semanas bien largas para hacer muchas cosas y disfrutarlas", explicó asegurando que volverá.

"Es el padrino de mi hija, tenía que estar aquí, ojalá podamos disfrutar de ese momento maravilloso y único", señaló sobre Godín y el casamiento. Al faraón lo describió como "el mejor padrino posible". Además aclaró que vino sin su familia ya que su esposa está embarazada y no puede viajar.

Griezmann estaba al tanto de que en su llegada al país lo esperarían muchos periodistas. "Cuando Diego me habló de tener a la prensa en el aeropuerto me sorprendió un poquito. Me gusta el cariño que tienen hacia mí y ojalá yo les pueda dar ese cariño que recibo", comentó.

En su charla con los presentes recordaron momentos como cuando se envolvió en la bandera uruguaya y cuando no gritó el gol contra la celeste en el Mundial. "Soy así, tengo mucho aprecio a este país y a esas personas que me ayudaron desde el principio y salió de mí", expresó sobre esas circunstancias que dijo nunca haber planificado.

"Desde mis 18 años tuve a Martín Lasarte, luego Carlos Bueno y cada año tuve un uruguayo y eso me ayudó", recordó y agregó, "en los momentos difíciles siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó".

Y con respecto a qué hace tan especiales a los uruguayos, simplemente comparó con los europeos: "Ven a Francia y a España y verás que somos muy diferentes a ustedes, los sudamericanos, y es esa diferencia que me gusta".