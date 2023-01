“Me considero una persona que hace un trabajo espectacular”, aseguró Carlo Ancelotti

Fútbol Internacional

Carletto confesó que nunca los ha celebrado y tiene otras tradiciones: “Nada de carbón. De eso no he recibido”, bromeó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tras asegurar Pep Guardiola que es “un genio”, tras los cambios que dieron el triunfo al Manchester City ante el Chelsea, Carlo Ancelotti aseguró al ser preguntado por lo que es él, como entrenador con más Champions League en su historial, y aseguró que es “una persona que hace un trabajo espectacular”.

Elogió Ancelotti a Guardiola y se definió a él mismo. “Me considero una persona que hace un trabajo espectacular, que a veces acierta y otras no, que tiene la suerte de estar en el mejor club del mundo. Guardiola es un grandísimo entrenador, ha dado algo al fútbol nuevo, interesante y le siga aportando cosas nuevas”, valoró.

En el día que llegaron los Reyes Magos, Carletto confesó que nunca los ha celebrado y tiene otras tradiciones, pero espera que le traigan el mismo éxito que la pasada temporada. “Nada de carbón. De eso no he recibido”, bromeó.

“Mi costumbre no son los Reyes, es el 13 de diciembre que es Santa Lucía y desde pequeño me llegaban ese día los regalos. No estoy acostumbrado a pedir a los Reyes Magos, pero en este momento el reto es intentar igualar lo conseguido en 2022. Intentaremos dar lo mejor que tenemos para intentar repetirlo y mejorarlo”, añadió.

Para ello iniciará 2023 con un calendario cargado de partidos, hasta once en 35 días, pero sin preocupación por el buen estado físico en el que ve a su plantilla: “Estamos acostumbrados a jugar cada tres días, nos viene bien y lo arreglamos con la plantilla que ha vuelto bastante bien después del Mundial”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy