“Luis Suárez a Nacional no le cuesta más que un sueldo”, destacó José Fuentes

José Fuentes, presidente de Nacional, confirmó al programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay que Luis Suárez llega a Nacional “por un sueldo de un jugador del plantel”. Si bien no lo explicó así el directivo, el goleador no quiso ganar más que el futbolista mejor remunerado y tampoco portará la cinta de capitán por entender que ese lugar tiene que seguir ocupándolo Sergio Rochet.

“Viene por un sueldo de un jugador del plantel. Nacional no hipoteca nada ni pone nada en riesgo por traer a Suárez, que ha tenido una grandeza muy grande en ese sentido. Suárez a Nacional no le cuesta más que un sueldo. Para que vean no sólo lo que dejó de ganar, sino por lo que viene acá. Más allá de que implica un desafío muy grande en términos de seguridad y administración, tengo claro que todo lo que venga será bueno”, señaló.

Fuentes valoró que el club crecerá, entre otros aspectos, “desde el punto de vista de la cotización”. “Ahora todo el mundo va a estar pendiente de Suárez. Estoy pensando en pasarle la gorra a la Conmebol para que nos pague algo porque ahora los partidos de la Sudamericana los van a querer ver todos”, apuntó el máximo directivo albo, quien cree que el salteño “puede estar” el próximo martes ante Atlético Goianiense en el Gran Parque Central.

“Así como el Campeonato Uruguayo se potencia, también se potencia la Sudamericana. Él en sí mismo es una atracción. Las personas inteligentes se dan cuenta de eso, más allá de que circunstancialmente uno pueda o no jugar. No siempre tenés la oportunidad de compartir y aprender con un crack de estos”, expresó.

Además, Fuentes dijo que “con la Conmebol no hay problema” para que Suárez use el número 9 que hasta hoy luce Emmanuel Gigliotti, con quien “se está transitando un proceso interno” para que cesa su casaca. No obstante, el reglamento marca que las modificaciones en la lista de buena fe no contemplan cambios de números de futbolistas ya inscriptos.

Respecto a la posibilidad de salir del Gran Parque Central en algún partido, dijo que es “algo a valorar”, aunque no confirmó ni descartó la opción. “Hay dos cosas a equilibrar; el compromiso de Nacional con sus palquistas y butaquistas, porque debemos tener buena memoria con gente que esperó mucho tiempo para usar esos palcos y jamás tuvimos problemas, y lo otro son los 25.000 hinchas que pueden quedarse afuera”.

“Tendremos que equilibrar eso y encontrar el justo término con un camino del medio. Los desafíos más grandes que tenemos son darnos cuenta de que hay que profesionalizar muchas cosas, tanto Nacional como el fútbol uruguayo. Si lo logramos, daremos un salto de calidad”, ponderó, al tiempo que sorprendió al decir que no pretende ser reelecto en las próximas elecciones más allá del crédito que ganó con los hinchas por esta gestión que prosperó.

Todavía no está definido qué día llegará el futbolista a Uruguay ni si lo hará en el Aeropuerto de Carrasco o el de Punta del Este. Será entre el viernes y el domingo, por lo que no estará a la orden para el debut de Nacional en el Torneo Clausura frente al Deportivo Maldonado.



