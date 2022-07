"Los uruguayos son muy duros y pegan mucho", recordó Rodrigo Bentancur de diálogo con Son

Fútbol Internacional

Rodrigo Bentancur protagonizó una distendida entrevista en las redes sociales del Tottenham, donde habló sobre sus comienzos en Nueva Helvecia, su familia y de la selección uruguaya, con quien clasificó al Mundial de Catar.

Comenzó describiéndose como "bastante activo" desde niño. "Por lo general le rompía los juguetes a mi hermano, era el más inquieto", peor "siempre con la pelota en los pies, a las tarde me iba a la casa de un amigo a jugar al fútbol", contó.

"Comencé en Lucerna en baby fútbol a los 4, 5 años. Fue increíble salir de ahí y después poder pasar a jugar en cancha grande con Artesano", comentó el volante. "Los papás de lo rivales pedían la cédula porque al ser tan alto no creían que tuviera la misma edad que sus hijos", dijo entre risas.

Añadió sobre su familia que "iba a ver mucho a mi papá, siempre fue jugador de fútbol. Mi hermano llegó a ser arquero profesional". Además, contó que en junio llega su primera hija junio a Melany, con quien está "hace siete años" y conoció a través de "un compañero de Boca".

Sobre su llegada a Boca Juniors, explicó que "un profesor de Boca me vio jugar en Artesano porque tuvo que dar una charla en el club y me dio la posibilidad de que vaya a entrenar". "Yo no quería saber nada, pero mi papá me convenció de que tenía la oportunidad", siguió.

El estrellato

"Cuando se da la llegada de Carlos Tevez a Boca, en el traspaso había colocado a cinco jugadores que habían salido de las inferiores del club y uno era yo", recordó el surgido en el equipo argentino. "Aprendí desde muy chico lo que era la presión", continuó.

"Me tocó compartir un año con Carlos en Boca y después la Juve hizo uso de esa cláusula y se dio mi pase", dijo. "Cristiano (Ronaldo) es una persona increíble, aparte de los jugador que es. Fue una experiencia única", agregó.

"Para los uruguayos", jugar en la selección "es lo máximo". "Una vez que se dio mi citación, fue una sensación única", siguió. y agregó: "Ya van más de cinco años de ir a la selección y tener casi 50 partidos es una locura, es un orgullo".

"Va a ser un mundial muy atractivo. Contra Cristiano ya me tocó jugar en contra y con (Heung Min) Son también, en un amistoso", dijo. Habló con su compañero de equipo y contó que "ya le dije que se tiene que cuidar y él me dice 'los uruguayos son muy duros y pegan mucho', pero le digo que es normal; tienen selecciones increíbles y va a ser lindo enfrentarlos", cerró.

