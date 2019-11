Fútbol Internacional

“Los jugadores africanos no son respetados”, aseguró el camerunés Samuel Eto’o

“Era una oportunidad para África de poder ver a Mané, Salah estar ahí en el podio y por qué no, ganar el premio de FIFA”, dijo Eto’o.

Samuel Eto'o llevó a cabo una larga carrera donde ganó tres Champions League (2006, 2009 y 2010) y convirtió una enorme cantidad de goles. Sin embargo, nunca fue premiado como uno de los mejores futbolistas de todo el mundo.

El único jugador africano que recibió el Balón de Oro fue George Weah en 1995. El ex futbolista del Barcelona se refirió, en una entrevista a la agencia AFP, a lo complejo que es para un africano recibir un premio de esta categoría: "Los medios de comunicación occidentales dominan respecto a nuestros medios de comunicación africanos, por lo que forzosamente hay una influencia. Apreciamos más el gol de (Lionel) Messi". Además, agregó que "los jugadores africanos no son respetados" y "no siempre apreciados en su justo valor".

Eto'o afirmó que no tiene nada para arrepentirse "porque gané muchos trofeos, creé muchos sueños y para mí eso equivale al Balón de Oro. Pero, por contra, tengo tristeza por mis jóvenes hermanos que han llegado después de mi generación".

El ex jugador del Inter de Milán explayó que "era una oportunidad para África poder ver un Sadio Mané, un Mohamed Salah estar ahí en el podio y por qué no, ganar el premio de FIFA. Ellos completaron una buena temporada y no habría sorprendido a nadie que ganasen". explicó el exjugador, dos veces campeón de África con los 'Leones Indomables'.

Si bien tuvieron los votos de los técnicos y capitanes de 54 selecciones africanas, ambos futbolistas quedaron lejos de contar con todo el apoyo del continente. "¿Por qué este odio entre nosotros, africanos?, ¿por qué esta envidia mal entendida? Si nosotros no nos apreciamos, los demás no lo harán por nosotros. Es una pena. Si todos los africanos votasen por los africanos, habríamos tenido mejores jugadores", sentenció el dos veces campeón con Camerún de la Copa África.

En los 30 finalistas para quedarse con el Balón de Oro 2019 están los dos jugadores de Liverpool, pero también Riyad Mahrez (Argelia), Kalidou Koulibaly (Senegal), y Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón). El premio se otorgará el 2 de diciembre en París.

Para Eto'o un factor importante es que "África se muestre muy fuerte". A su vez, añadió que "hoy tenemos la suerte de tener jugadores que son buenos, que marcan más de diez goles en Liga de Campeones. Tenemos a los tres mejores goleadores del campeonato inglés (Mané, Salah, Aubameyang) pero es increíble que estos jóvenes no tengan nuestro apoyo".

Por último, contó cuál es su misión: "Mi objetivo es acompañar a estos jóvenes tanto como pueda. Defenderlos, protegerlos, ya que llegará un día en que ellos también tengan que pasar el relevo. Es eso lo que los africanos no hemos comprendido todavía, a todos los niveles, y es por eso que estamos siempre detrás".