“Lo que rescato de mi equipo es que salió siempre a buscar”, Tabárez tras caer con Japón

Selección

“Felicitaciones al ganador. Es un buen equipo y ganó justicieramente. Fue muy contundente”, reconoció Óscar Tabárez en rueda de prensa tras la derrota de Uruguay por 4-3 ante Japón en Saitama, y sobre la gira asiática dijo que se perdió “ante dos equipos que están mucho más definidos que Uruguay en cuanto a la integración y al juego”. “Estamos tratando de adaptarnos al paso del tiempo en lo que queda de 2018 para ir viendo nuevas posibilidades para el equipo y empezar a definirlo en función de la Copa América de 2019”, expresó.

“Fue un partido con siete goles y muchas situaciones más que no se concretaron. Hubo errores defensivos de los dos equipos y fue un partido muy particular. No era lo que esperábamos ni lo que queremos. Lo que rescato es que mi equipo salió siempre a buscar, aún en los momentos en que estuvo en desventaja. Más allá de los errores y del juego, generó situaciones. Eso lo alentamos y es lo que se ve en los partidos importantes. Con esa actitud volveremos a reencontrarnos con un fútbol más acorde a lo que hemos sido últimamente”, expresó.

Más allá de reconocer que “no estuvimos a la altura en el primer tiempo”, Tabárez bajó el perfil a las derrotas y recordó que muchos de estos futbolistas tienen experiencia en cuanto a tener que levantar cabeza después de sufrir resultados adversos. “Hacemos las cosas para esperar determinados resultados, pero si no se dan no podemos quedarnos en que está todo mal, sino en ver qué es lo que debemos hacer para volver a una expresión mucho más parecida a lo que hemos sido en estos últimos años”, añadió.

Sobre los cambios que hizo, dijo que buscó probar algunos jugadores y además detectó una merma física. “El equipo en el segundo tiempo entró con una buena actitud y en los primeros cinco minutos tuvo dos situaciones de gol, pero después, por momentos, esa velocidad y explosión que tiene Japón cuando va al ataque produjeron un desgaste grande. Pese a empatar y a ponernos a un gol, se vio en los últimos minutos que teníamos problemas en el rendimiento físico”, admitió.

Tabárez reconoció que fue una situación atípica el hecho de tener que hacer un cambio tras el calentamiento, cuando salió sentido Matías Vecino y en su lugar ingresó Gastón Pereiro, “un futbolista que tuvo lo suyo y convirtió un gol”. “Está evolucionando en su juego, cada vez acercándose a hacerlo más completo”, destacó del zurdo mediapunta del PSV Eindhoven holandés.