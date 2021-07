“Lo que dijo Banchero fue un mensaje institucional de Tenfield”, aseguró Eduardo Ache

Fútbol uruguayo

Eduardo Ache, integrante del ejecutivo de la Asociación Uruguaya del Fútbol (AUF), habló sobre uno de los grandes temas de la semana: la prohibición al periodista deportivo Daniel Banchero para que ingrese a las instalaciones y eventos del ente rector del fútbol uruguayo por sus dichos del pasado 15 de julio.

Ache relacionó los dichos del periodista con una estrategia de Tenfield para negociar por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. "Todos sabemos los estilos y procederes de cada uno. Otra vez se dan los ataques por el tema de los derechos de la televisación. Cada vez que tenemos que discutir esto hay ataques, pero las cosas tienen un límite. Hay que cosas que no se pueden pasar. Yo no negociaría con una empresa que me ataca sistemáticamente por medio de la prensa", sostuvo en una entrevista con 100% Deportes en la Sport890.

"Estoy convencido que lo que dijo Banchero fue un mensaje institucional de Tenfield y no de él. Cada vez que hubo un ejecutivo que no gustaba se daban los ataques. Hay un quiebre, pero no sé qué pasó después de las Eliminatorias. Creo que nadie seguiría negociando con una persona o empresa cuando los ataques son constantes. La AUF está en una posición firme, pero conciliadora", puntualizó.

Tras los dichos de Banchero, Ache explicó que la AUF recibió una carta de la empresa: "Se dio la opinión y llegó una carta de Tenfield respaldando los dichos del periodista. Por eso, lejos de pedir disculpas redoblaron la apuesta". Continuó: "La carta del Circulo de Periodistas deportivos sobre el tema sostuvo que los limites se pasaron".

"El año pasado negociamos sin problema alguno los derechos de las Eliminatorias. Se solucionó sin una traba y se sigo conversando por esta misma vía. Pero de la noche de la mañana se cambió el estilo. Tendrán que elegir para ver qué camino van a transitar. Porque debemos respetar las formas y creo que es clarísimo el mensaje de los periodistas deportivos de que no se pueden pasar ciertos límites", manifestó Ache.

