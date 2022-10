¿Lionel Messi sigue a Nacional en el Campeonato Uruguayo? Luis Suárez lo confirmó

Fútbol uruguayo

Además del mano a mano con FútbolUy en el correr de esta semana, antes del partido frente a Albion, Luis Suárez tuvo, en el mismo recinto, un extenso diálogo con los medios partidarios de Nacional Pasión Tricolor, Decano y La Abdón, del que este medio fue testigo.

El salteño habló de la decisión de volver al Bolso “por la gente”, del clásico, de lo que se encontró en el retorno a Los Céspedes, y también de las repercusiones que su golazo a Peñarol generó entre amigos y figuras del fútbol mundial con las que compartió vestuario.

“Muchos compañeros me escribieron ‘Gordo, ¡qué hijo de puta!, todavía le seguís pegando’ o ‘¿cómo le vas a pegar así?’. Que estemos en la otra parte del mundo y sigan pendiente de vos quiere decir que dejaste lindos recuerdos”, valoró sobre los mensajes que le enviaron excompañeros del Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, y entre ellos hubo uno que generó especial atención entre los partidarios tricolores.

Entre risas, Suárez confirmó lo que muchos se preguntan sobre Lionel Messi: el crack argentino del París Saint-Germain sigue el Campeonato Uruguayo, o al menos su fixture y tabla de posiciones.

“Que hoy en día Leo me diga ‘les quedan cuatro partidos y juegan contra el que va a dos puntos de ustedes’, que esté pendiente, es una señal de que el tipo te quiere y está pendiente de vos. Te tiene que hacer sentir orgulloso de que, aparte de Suárez, Uruguay sigue representando a un país y tenemos que dejar buena imagen”, comentó.

Confirmó que le “encantaría volver a ayudar” al club, aunque no como futbolista, sino desde un rol de colaborar con las formativas “para que progrese el fútbol juvenil”, horas después de haber tenido charlas con jóvenes de 13 o 14 años, una edad en la que él “era suplente”.

“Nunca dejé de creer ni de confiar en mis posibilidades. A lo cabeza dura. Hay que tratar de incentivar a los jóvenes en ese sentido. Tienen todo para llegar porque están en Nacional, pero no por llegar en Nacional son superiores a los demás equipos. Puede ser fácil llegar a Primera, aunque no es fácil, pero lo difícil es mantenerse y seguir escalando. En eso no se tiene que quedar el jugador juvenil. Me gustaría hacer llegar ese mensaje y, en ese aspecto, ayudar a los juveniles de Nacional”, concluyó.

