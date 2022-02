"La receta de siempre: garra, corazón y ovarios", dijo Namús previo a pelear en Manchester

La boxeadora uruguaya Chris Namús volverá a subirse al ring este sábado 19 de febrero cuando enfrente a la inglesa Natasha Jonas por el título Mundial vacante de la categoría superwelter de la World Boxing Organization (WBO) en Manchester.

Namús (25-6, 8KOs), cuya última pelea data del 19 de octubre de 2020, cuando cayó por puntos con Ema Kozin en Alemania por puntos, tendrá un “hueso duro de roer” en casa ajena ante Jonas (10-2-1, 7 KOs), que el pasado 20 de noviembre derrotó a Vaida Masiokaite.

“Me avisaron el 9 de febrero que estaba la chance de pelear el 19 en Inglaterra para lo cual tenía que estar volando para Inglaterra cuanto antes”, contó el “Bombón Asesino” desde tierras británicas en charla con FútbolUy.

Coming to upset the party ?????? @ChrisNamus



The former world champ is looking to become #AndTheNew on Saturday night #ChaseYourFuture#KhanBrook | Feb 19 | AO Arena Manchester | @skysportsboxing Box Office pic.twitter.com/so8Blvy6Qq