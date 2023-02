“Jugamos un deporte raro últimamente”, aseguró Julio Fuentes, entrenador de La Luz

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Julio Fuentes, entrenador de La Luz, dialogó con VTV luego de la derrota 4-3 en el Estadio Centenario frente a Peñarol y aseguró “últimamente” están jugando a un “deporte raro”, refiriéndose a la intervención del VAR en el partido.

“Lo empatamos y después no sé que pasó. Jugamos un deporte raro últimamente. El otro día le hicieron un tacle a [Nicolás] Schiappacasse, no sé si se revisó, y ahora no puedo opinar porque no vi nada. Lo que se cobra no lo puedo percibir”, comenzó diciendo.

Con respecto a la última jugada, donde Esteban Ostojich sancionó un penal para Peñarol, explicó: “Ni sospeché que podían cobrar penal. Quería hablar con los jugadores para que no nos metiéramos atrás en los descuentos y saliéramos a presionarlos porque si le robábamos una pelota podíamos ganar. Cuando lo llaman, ya sabés como viene la mano”.

El equipo le dejó “momentos buenos, momentos más o menos. Hicimos un buen trabajo, lastimamos mucho por afuera. Si hubiésemos presionado más, podíamos haber robado alguna pelota”. “No salimos bien al segundo tiempo, pero con los cambios mejoramos”, añadió.

“Este no es un equipo que pueda recibir siete goles en dos partidos. No trabaja para eso. Tenemos que ver donde nos estamos equivocando para trabajar, porque hicimos cuatro goles en dos partidos y perdimos”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy