“Hoy la selección no tiene entrenador”, afirmó Ignacio Alonso, y habló del profe Ortega

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), volvió a referirse al futuro entrenador de la selección uruguaya y al rol del profesor Óscar Ortega en el Mundial de Catar. En diálogo con el programa De fútbol se habla así de DirecTV Sports Uruguay, defendió al preparador físico del Atlético de Madrid de algunas críticas y cuestionamientos.

Consultado por Diego Alonso y la posible renovación, recordó que “se terminó el contrato con el Mundial y hoy la selección no tiene entrenador”. “Tampoco estamos urgidos de tenerlo porque la Eliminatoria no comenzará en marzo, como estaba previsto en diciembre”, explicó.

La postergación del inicio del camino hacia la Copa del Mundo 2026, resuelta en el consejo de la FIFA del 16 de diciembre, “es un factor que cambia la dinámica de la toma de decisión y da un aire para evaluar un montón de cosas más y para no tener el apuro que habría si empezara en marzo”.

“La determinación podemos tomarla en un período de tiempo mayor, que siempre es mejor que tomarla apurado. Quedamos en tener una serie de charlas y un tiempo para analizar las cosas cada uno. Ese tiempo se ha procesado y en los próximos días tendremos una reunión”, agregó sobre el Tornado.

Alonso reconoció que cualquiera de las dos partes, tanto Diego Alonso como la AUF, tienen las manos libres para tomar decisiones. “Cuando hay un contrato que termina, si bien tenemos pendiente una charla, la libertad es mutua y no podemos coartársela al entrenador. Si no, esto se hubiese liquidado antes de finalizar la Copa del Mundo”, recordó.

El presidente de la AUF recordó que el contrato firmado con Alonso a finales de 2021 para afrontar el tramo final de las Eliminatorias “fue por un año e incluso en alguna charla previa al Mundial sobre la posibilidad de extender el vínculo, se prefirió dejarla para después del Mundial”.

Hoy, sabe que el Tornado “quedó muy tocado por la eliminación temprana y por el mal Mundial”. “Me consta porque tuve una conversación. Sé que si pudiera tener la oportunidad de la revancha la pediría inmediatamente porque él es el primer golpeado por esto, como quedamos golpeados los que estábamos cerca de la selección porque queríamos otra cosa y trabajamos para otra cosa”, indicó.

El profe Ortega y su desempeño “de forma excelente”

Hubo críticas hacia el profesor Oscar Ortega que llegaron desde la interna de la selección a la prensa, aunque Ignacio Alonso recordó que “tuvo un gran mérito en el trabajo que se hizo para llegar al Mundial en esos días que se tenían para la preparación de cada uno de los cuatro partidos de las Eliminatorias”.

“Trabajó muy bien y se metió muy bien en el grupo de trabajo y en el staff en general. El acuerdo era por las Eliminatorias y él insistió en la interna del Atlético de Madrid para poder estar con la selección en Catar. Nosotros también e hicimos nuestras gestiones. En el Mundial trabajó de forma excelente y no tuvimos problemas con él”, aclaró.

“Entiendo que alguna cuestión de forma pueda haber no gustado, o pueda ser heterodoxa, pero era resultancia de lo especial que era el Mundial. No era una cuestión que respondiera a una falta de disciplina o contracción al trabajo. El profesor Ortega se desempeñó de forma excelente y no tuvo problemas con ninguno de mis compañeros del ejecutivo. Entiendo que fue un aporte importante para el aporte del día a día”, ponderó.

“Cuando se da un resultado malo como el que tuvimos se trazan una cantidad de hipótesis y se buscan en los detalles explicaciones que no tienen que ver con el resultado. El resultado pasa por otras cosas, no si por si un día el profe fue a recibir a la familia, como se dijo”, puntualizó Alonso.

Lo que falta analizar y el rol de las elecciones en lo que vendrá

Respecto a lo que resta analizar, dijo que en líneas generales ya se ha evaluado lo más importante pero “siempre hay alguna cosa que puede aparecer”. “Lo que más importa es la frialdad en la mente de cada uno los que tienen que analizar y tomar la decisión. El tener la posibilidad de hablar con gente que ha estado cerca y vio el Mundial, y gente que uno conoce y en la que confía.”, dijo.

Entre finales de febrero y comienzos de marzo serán las elecciones de la AUF, para las que Alonso se presentará a la reelección, un aspecto que puede influir en la determinación. “Para marzo seguramente esté la definición, que tiene todo este condimento de la elección que uno debe tomar en cuenta. Cuando haya definición de las candidaturas, tendremos que conversarlo también porque eso estará arriba de la mesa”, dijo.

Ese mismo mes habrá amistosos, para los cuales la AUF ya está “teniendo ofertas y comunicación de distintos ámbitos”. “Entendemos que tendremos partidos interesantes. Hay que definir cómo y desde qué momento se jugarán las Eliminatorias para saber si en junio habrá Eliminatorias o amistosos”, reveló.

