“Hay menos racismo en el fútbol que en la sociedad”, aseguró Lilian Thuram

Fútbol Internacional

El exfutbolista francés Lilian Thuram aseguró este miércoles que, “aunque parezca extraño, hay menos racismo en el fútbol que en la sociedad” y que por eso su Fundación trabaja con la del Barcelona con el objetivo de educar, a través del deporte, contra el “prejuicio racial”.



“Todo el mundo tiene unos pensamientos condicionados por sus prejuicios, los futbolistas también, pero en un vestuario, estos prejuicios se caen porque convives con las personas”, reflexionó en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



Además, “el fútbol permite a los aficionados cambiar su imaginario, al tener ídolos de diferentes razas y culturas”. Por eso es una herramienta “tan potente” para extender el conocimiento “y cambiar las emociones”, añadió.



Al lado del estadio en el que jugó durante dos temporadas con la camiseta azulgrana (2006-08), Thuram presentó 'El pensamiento blanco' (Editorial Planeta). “Un libro en el que se puede ver el camino que he recorrido durante los últimos 15 años”, resumió.



Y es que hace ya hace tres lustros que el exinternacional francés creo la Fundación Lilian Thuram, que junto al FC Barcelona -le acompañó la presidenta de la Fundación del club catalán, Marta Segú- presentó hoy el Premio Educación y Deporte contra el Racismo.



Esta iniciativa pretende becar a los estudiantes de las universidades catalanas que realicen los mejores trabajos de Final de Grado sobre la temática de la educación y/o el deporte como herramienta contra la discriminación racial.



“Hemos de ser conscientes de por qué pensamos lo que pensamos y decimos lo que decimos. Y frecuentemente es porque estamos condicionados desde que nacemos, y uno de los condicionantes más poderosos es la religión. Por eso, para erradicar el racismo, es tan importante conocer a los otros como conocerse a uno mismo”, reflexionó.



Thuram ve en el racismo algo estructural: “Durante siglos, se ha construido la idea de que había distintas razas que clasificaban a las personas, y que la raza superior era la blanca y la inferior, la negra”.



Y en este sentido, lo comparó con el sexismo. “Los hombres también pensamos que somos la norma y la mujer es vista como diferente o como inferior”, señaló.



De hecho, Thuram afirmó que el racismo va ligado no solo al sexismo sino también al capitalismo, y que en los tres casos tiene en común "la violencia" que ejercen sobre el otro: “El hombre con la mujer, el blanco con el negro y el capitalismo con el medioambiente”.



A través de su fundación, el exfutbolista pretende, con sus libros, foros y conferencias, que las personas puedan “reflexionar de forma más inteligente sobre la complejidad del mundo y crecer en una determinada dirección, sobre todo los niños”.



Con el Barça encontró un socio con el que colabora ya desde hace años. “Cuando vengo aquí y hablo con la gente siempre tengo la sensación de que jugué mucho más que esos dos años. Supongo que es una cuestión de identidad. Y también de este sentimiento que me une de que el Barcelona es 'más que un club'”, sentenció Thuram.

EFE / FútbolUy