“Federico Valverde es muy joven, tiene mucho futuro y también presente”, dijo Zidane

Zinedine Zidane atendió a los medios en conferencia de prensa y se refirió a una de sus debilidades de este plantel, que es Federico Valverde: "Es un jugador muy joven y que tiene mucho futuro y también presente. Lo está haciendo bien y no me sorprende".

Le consultaron se veía al Pajarito similar en su juego a Pogba y Zidane no dudó en contestar en que "no veo a Fede Valverde como Pogba". Además, agregó que "es un jugador importante en una plantilla de 25 jugadores titulares, pero Pogba no es".

Hasta el momento, el futbolista de 21 años ha disputado ocho encuentros en esta temporada entre todas las competencias que tiene el Real Madrid.