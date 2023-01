“Este contrato es único porque soy un jugador único”, dijo Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador de Al-Nassr de Arabia Saudita este martes en una conferencia de prensa que se transmitió en directo para la mayoría de los países de Europa.

El atacante portugués de 37 años reconoció que tuvo “ofrecimientos de clubes de Brasil, Portugal, Estados Unidos y Australia”, pero finalmente se decantó por el cuadro que marcha segundo en la Pro League de Arabia Saudita.

“Le di mi palabra a Al-Nassr. Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de esta región, sino también otros aspectos de este maravilloso país”, agregó CR7, quien se mostró “orgulloso de la decisión” que tomó.

Respecto a su contrato de 200 millones de euros por temporada, el más alto de la historia del fútbol, fue claro: “He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal”.

