“Estamos rearmando nuevamente la idea de juego y el plantel”, dijo Agustín Canobbio

Agustín Canobbio dialogó con ‘Último Al Arco’ en Radio Sport 890 y habló sobre el momento de Peñarol, su paso por la selección y el estado actual de su doping adverso.

Comenzó hablando sobre el trabajo que hace fuera de Peñarol: “Hago un poco de fuerza para recuperar lo del partido del fin de semana, precauciones de lesiones, trabajo de zona media y alguna cosa reactiva y explosiva”.

“Estamos rearmando nuevamente la idea de juego y el plantel”, dijo sobre Peñarol. “Hay jugadores de buen pie, de trayectoria y hay que tener paciencia”, comentó, pero que “se está volviendo a poner la filosofía del año pasado en estos jugadores”.

Explicó que Mauricio Larriera “está probando porque no hay un once cantado, pero se va a ir asentando”, además afirmó que “hay muchas coordinaciones de movimientos al atacar, en la parte defensiva, falta conocimiento”.

Con respecto a su partido ante Defensor Sporting, comentó que “me volví a sentir bien, a partir de los 80’ me cansé”, pero “tuve que colaborar mucho atrás y me faltó fuerza en tres cuartos”.

“No puedo cambiar mi forma de jugar. No puedo ponerme en el lugar de facu (Torres)”, dijo. Agregó que su estilo de juego es “tocar e ir, ir a buscar al espacio, luchar, llevarle la pelota al canario (Álvarez Martínez)”. “Falta coordinación de movimientos, están saliendo forzados y antes salían con los ojos cerrados, lo estamos aceitando”, continuó sobre la química del equipo.

Sobre los rivales, aseguró que “están tratando de neutralizarnos mucho más”. Mientras que sobre el momento actual del canario, ahondó: “Está bien, él sabe que son rachas, el otro día tuvo tres chances”.

Con respecto al doping adverso, dijo: “Lo sigo de cerca porque quiero limpiar mi nombre, se me ensució mal porque fue una contaminación y se hizo énfasis en algo que no era así”. “Saqué todo lo que tenía que decir en la audiencia. Mis abogados y los del club estuvieron en todos los detalles, y ahora hay que esperar entre 15 y 30 días hábiles”. cerró.

Sobre su debut en la selección uruguaya, afirmó que “fue un sueño, algo único. Lo disfruté, sumé muchas experiencias y herramientas”. “Intensidad, dinámica, lo que hago normalmente en Peñarol”, fue lo que le pidió el Tornado Alonso.

“Son todos unos cracks, en persona siempre apoyan, dan palabras de aliento, consejos, estoy muy agradecido con ellos”, dijo sobre los referentes de la celeste. “Estaba caliente”, contó sobre quedarse afuera en la primera convocatoria, “pero no me puse a pensar en si no estaba, cuando llegué, estaba preparado”, finalizó.

