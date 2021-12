“Espero que avancemos hacia ese sueño paso a paso", dijo Muslera sobre la Europa League

Fútbol Internacional

Luego de obtener el primer puesto del grupo en la UEFA Europa League, Fernando Muslera habló con DAZN y dejó su sensación del empate ante su ex equipo, Lazio, y elogió a los italianos.

Sobre el trámite del partido, que fue 0-0, dijo que "hoy hubo un Galatasaray que dio el 100% y luchó hasta el último minuto”. Además, comentó que “estoy orgulloso de mis compañeros. Demostramos cuánto queríamos ser líderes, nos merecíamos terminar invictos”.

"Por supuesto que tenemos un sueño. Espero que avancemos hacia ese sueño paso a paso", dijo acerca de poder ganar la competición europea.

"Italia es muy importante para mí, pero Turquía es mi segundo hogar", aseguró el ex arquero de Lazio, que además dejó palabras de elogios, "los años pasan para todos y los equipos deben evolucionar, la Lazio siempre lucha por los títulos y eso me da un gran placer porque es la realidad que me trajo a Europa”.

