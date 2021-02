“Es un obstáculo más que voy a superar”, dijo Núñez tras su sequía y el enojo con su DT

Fútbol Internacional

“Papá, nada fue fácil para nosotros”, dijo el delantero. “Siempre te prometí que cada vez que me caiga me levantaré mil veces”, añadió.

Benfica no pasa un buen pasar en la liga portuguesa: empató sin goles ante el Farense y quedó a 15 puntos del puntero del campeonato, el Sporting de Lisboa de Sebastián Coates. Aunque hubo otro hecho que llamó la atención y tuvo como protagonista a Darwin Núñez.

A los 53' del encuentro el director técnico Jorge Jesús decidió sacar a Núñez. Esto no le gustó para nada al delantero uruguayo que se lo vio molestó al abandonar el campo de juego.

Núñez llegó a su tercer encuentro sin marcar y esto se suma al pésimo momento de las Águilas en la temporada. El exdelantero de Peñarol escribió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista de 21 años aprovechó para dejar en claro todo lo que le costó llegar al lugar donde se encuentra: "Papá, nada fue fácil para nosotros. Me acuerdo ese día que nos abrazamos, lloramos juntos y me dijiste, seguí luchando siempre porque ahora va a ser más difícil. Y hoy me doy cuenta que tuviste razón. En esta vida nada es fácil, pero te prometí siempre que cada vez que me caiga, me voy a volver a levantar mil veces más y luchar siempre como lo hice".

Por último, el jugador de la selección uruguaya dejó en claro que se repondrá de esta situación: "Salimos de muchas y peores, esto es un obstáculo más que lo voy a superar, voy a seguir creciendo y soñando. ¡Esto también pasará!".

